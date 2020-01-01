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دراسة: كُل أقل وعِش أطول

منذ 18 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

"كُل أقل لتعِش أطول"، هذا ما خلصت إليه دراسة طويلة الأجل، نُشرت نتائجها، الخميس، في المجلة العلمية "كوميونيكشنز بيولوجي".

التجارب التي استمرت على مدى السنوات العشر الماضية، أجراها باحثون من مركز CNRS (المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية)، و"متحف التاريخ الطبيعي"، على حيوان الليمور.

كما أُجريت تجارب، من قبل، على أنواع من الديدان والذباب والفئران، وأعطت النتائج نفسها، لكنها المرة الأولى التي تجرى على الثدييات الرئيسية.

الليمور الفأري، بعينيه الكبيرتين، وطوله الذي يصل إلى 12 سم، دون ذيله، أثبت أنه يعيش أطول إذا ما أكل أقل.

التجارب تضمنت إعطاء الحيوان كمية أقل من الطعام، والاستمرار في تخفيضها وصولا إلى نسبة الثلث في كل وجبة.

تجربة مشابهة أُجريت على الفئران، في ثلاثينيات القرن الماضي، وأظهرت النتائج أن الفئران عاشت أطول عندما خُفضت وجباتها الغذائية.

آخر الاختبارات كانت على الثدييات الرئيسية، أو ما تُعرف اصطلاحا بـ"أبناء عم الإنسان البعيدين". لُوحظ، بحسب الدراسة، تأخر وصول الحيوانات إلى فترة الشيخوخة.

نتيجة أخرى تمثلت في ارتفاع متوسط السن بنسبة 50 في المئة. لكن، يبقى الرابط "البيولوجي" بين تقييد السعرات الحرارية وطول العمر غير مفهوما بشكل كامل، بيد أن النتائج واعدة.

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