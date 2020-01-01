"سناب شات" يوفر ميزة خاصة لأصحاب "آيفون إكس"

أعلنت شركة "سناب شات" عن توفيرها ميزة حصرية لكل مالك هاتف "آيفون إكس"، المتوافرة في آخر تحديثاتها.

ويحمل التحديث الجديد 3 فلاتر خاصة، والمتوافرة على كاميرا "آيفون إكس"، التي تحمل اسم "ترو دبث" (True Depth)، وهي إلى جانب مقدرتها على التصوير، فإنها تساعد الهاتف في التعرف على الوجه بشكل كامل، حتى أثناء الحركة، بحسب موقع "ذا فيرج".

كما أن كاميرا "ترو دبث" الخاصة بـ "آيفون إكس"، تستطيع التصوير بطريقة "الأبعاد الثلاثية" على شكل صور.

واستطاعت "سناب شات" أن تستغل كاميرا "ترو دبث" في تحديثها الأخير، باستخدام تقنية "الواقع المعزز".

ومن الممكن لمشتركي تطبيق "سناب شات"، مشاهدة الفلاتر الجديدة على هاتف "آيفون إكس" فقط، تحت اسم "True Depth"، وهو اسم الكاميرا.

وكانت تقارير، مثل موقع "ماشبل" الأمريكي، قد ذكرت في أواخر شهر مارس/ آذار، أن "سناب شات" يختبر ميزة جديدة تحت عنوان "التطبيقات المرتبطة" أو "Connected Apps" في إعدادات الصفحة وذلك في أحدث الإصدارات التجربيبة للتطبيق.

وقال الموقع إنه في حين تعصف فضيحة تسريبات بيانات مستخدمي "فيسبوك" فقد أقدمت "سناب شات" على طرح ميزةٍ تعدّ على النقيض تماما من توجه مستخدمي مواقع التواصل في حذف التطبيقات الخارجية.

وبحسب الموقع لا تقدم صفحة الميزة الجديدة أي شيء سوى نصٍ يقول: "تطبيقات مقترنة بحسابك على سناب شات. اختر التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناتك".

وبالنظر إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم الميزة الجديدة بعرض التطبيقات المرتبطة مباشرة بالحساب.

يذكر أن الشركة تسمح حاليا لتطبيق Bitmoji، المستخدم في صنع صور متحركة، كانت الشركة اشترته عام 2016. ويمكن للمستخدمين اختيار استخدام التطبيق من عدمه.

تأتي الخطوة في وقت قد لا يكون مناسبا، إذ يتعثر حاليا موقع "فيسبوك" في فضيحة خصوصية، إذ أدّى سماح "فيسبوك" للتطبيقات الخارجية من الوصول إلى بيانات المستخدمين إلى تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم على أقل تقدير.