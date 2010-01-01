كم سيتقاضى الحكام في كأس العالم؟.. بينهم جهاد جريشة

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأجور والرواتب التي سيتقاضاها حكام كأس العالم 2018 بكرة القدم، المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اختار الحكم المصري جهاد جريشة، ضمن قائمة الحكام المشاركين فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه وقع الاختيارعلى 36 حكمًا للساحة، و63 حكمًا مساعدًا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم، من بينهم 6 حكام أفارقة على رأسهم المصري جهاد جريشة، الجامبي بكاري جاساما، والجزائري مهدي عبيد.

من جانبها، نقلت الصحيفة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن موقع "UOL Esporte" البرازيلي، قوله إن الحكام سيحصلون على رواتب مختلفة، بحسب تقييمهم من قبل "فيفا" والذي يعتمد في التقييم بصورة كبيرة على الخبرة والأداء الوظيفي.

وتابع الموقع قائلا، بأن حكام الصفوة مثل فيليكس بريش الألماني، وجنيد جاقر التركي، ونيستور بيتانا الأرجنتيني سيتقاضون روابت تصل إلى 57 ألف يورو، بالإضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

ومن المتوقع أن يحصل المصري جهاد جريشة على راتب يقترب من هذا الرقم، على اعتبار إنه أحد حكام الصفوة في القارة السمراء.

كما سيتقاضى الحكام المساعدون حوالي 20 ألف يورو بالإضافة لـ1600 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

وتقاضى حكام كأس العالم البرازيل 2014، 40 ألف يورو، في حين كانوا يتقاضوا 28 ألف يورو فقط في مونديال جنوب إفريقيا 2010.