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سوري يكتشف نوع جديد من القهوة

سوري يكتشف نوع جديد من القهوة

اليوم PM 06:13
قهوة

قهوة

كتب: وكالات

نال الطبيب السوري مصطفى عبد الجواد براءة اختراع على اكتشافه طريقة تحضير "قهوة الفوشار" المعدة من بذور الذرة الصفراء.

وعن طريق المصادفة، ابتكر الطبيب المتخصص في الجراحة العامة بمحافظة حماة السورية، مصطفى عبد الجواد، طريقة تحضير "قهوة الفوشار"، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن كل فنجان صغير من القهوة يضاف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق الذرة المحمصة كفوشار وكلما زاد غليه مع الماء يمكن الحصول على سائل متمازج أكثر ويمكن تناولها في المنازل والمقاهي والمكاتب. 

وكشف عبد الجواد أن فكرة الاختراع جاءت بعد اطلاعه على القيمة الغذائية العالية للفوشار ما دفعه للقيام بتجربة بدأت بغلي الفوشار وإنتاج مشروب سماه قهوة الفوشار أو "فوشكافي" لافتا إلى أن هذه التجربة تلتها عدة دراسات عن تركيب الفوشار ومحتوياته وعناصره الغذائية المتعددة والفائدة من شرب قهوة الفوشار ليلا ونهارا.

وقال الدكتور عبد الجواد: "بعد الدراسة الطويلة عن قهوة الفوشار شاركت في معرض الباسل للاختراعات ونلت براءة اختراع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من إدارة البراءات والآن في طريقي لإنشاء مصنع القهوة ونشرها كمشروب صحي 100 بالمئة".

أبدى الدكتور عبد الجواد رغبته بعرض اختراعه لمن يرغب من الصناعيين السوريين لإنتاج القهوة وتصديرها لجميع أنحاء العالم بالتعاون مع المخترع مبينا أنه يمكن إضافة منكهات للقهوة مثل الهال والقرفة وإكليل الجبل والزنجبيل. 

وحول فائدة قهوة الفوشار يرى عبد الجواد أنها تعطي جرعة كبيرة من الطاقة إلى جانب المنبهات التي ليس لها تأثيرات جانبية على الجسم بالإضافة إلى تأثير الألياف التي تتضمنها على الجهاز الهضمي وتقليل امتصاص السكريات والمساعدة على تخفيض الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدم ومنع الإمساك وتضمنها الفيتامينات والمعادن والأملاح ومضادات الأكسدة.

ومن فائدة قهوة الفوشار أيضا بحسب عبد الجواد زيادة مادة السيروتوين في الجسم وفي الدماغ التي تمنع الاكتئاب والقلق وتعزز من الشعور بالارتياح والتفاؤل ودعم الصحة النفسية والبدنية.

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