المعبد اليهودي.. قصة كنيسة تحولت إلى "أثر" بسبب الاضطهاد

المعبد اليهودي هو أحد أهم الأثار الموجودة في القاهرة، وهو في الأصل كان عبارة عن كنيسة للأقباط لكن بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له، استحوذ اليهود على المعبد الذي يوجد الآن بدرب محمود في حارة اليهود، وظلوا في خلاف متبادل بينهم إلا فصلت المحكمة في الأمر.

فأقباط مصر لا يشكون لحظة في أن تلك البقعة من الأرض وما عليها من مباني لهم دون اليهود، لأنها في الأصل كنيسة الملاك ميخائيل الواقعة في قلب الأديرة والكنائس المصرية، ورغم أن القضاء قد قال كلمته في النزاع الذي احتدم طويلاً بين الفريقين فحكم للطائفة الإسرائيلية بملكية المعبد، إلا أن المسيحيين يحملوا الشموع ويفتحوه عنوة وإذا اعترضهم خادم المعبد اليهودي رجموه بالطوب والحجارة واشتبكوا معه في صراع دائم.

ويؤكد كتاب "غرائب القاهرة وعجائبها" أن هذه البقعة ملك خاص لأقباط مصر فقد بنوا فيها حصونهم وأديرتهم وكنائسهم، كما أن المغارة التي أختبأ فيه السيد المسيح لا تزال قائمة إلى اليوم ومعروفة بكنيسة القديس "سرجيوس" الشهير بابو سرجة.

وبسبب تعرض المسيحيين لضغوط مختلفة عبر التاريخ كانت الجزية الباهظة التي فرضها عليهم أحمد بن طولون في عهد البابا مخائيل الـ56 هي السبب المباشر في استيلاء الطائفة الإسرائلية على تلك البقعة.

وكانت الجزية عبارة عن كلية من الذهب إن لم يستطع المسيحيين دفعها يأجروا الكنيسة لليهود ويستردوها بعد عام، ولكنهم لم يعرفوا أن هذه المدة سوف تطول، والغريب أيضًا أنه كيف يتم تأجير معبد ديني لأهل ملة أخرى مهما بلغت قسوة الظروف، والأغرب من ذلك عقد الإيجار الفريد التي حفرت عباراته بالعبرية والعربية على جريد النخل ونص على "تؤجر الكنيسة لمدة مائة سنة تبدأ من سنة وتنتهي بعد مائة سنة" ولم يتم النص بالتحديد على السنة التي تبدأ منها.

مرت السنوات العجاف فرغب المسيحيين في استرداد الكنيسة لكن اليهود أصروا أن المدة لم تتنتهي، فلجأ المسيحيين إلى القضاء، لكن القانون كما هو فالمسيحيين أصحاب حق لكنهم لا يحملون دليل يؤدهم.

وفي الوقت الذي كان فيه المسيحيين ينظموا الهتافات ويألفوا الأغاني، كانت خطوات اليهود منظمة جدا، فقد اجتمع قطاوي باشا وزير المالية في عهد بطرس غالي وأخذ يبحث مع الطائفة اليهودية المسألة واستمع إلى أراءهم.

فإذا بخادم المعبد يدخل فجأة ويقول لقد عثرت على الجحة التي اشترى بها أجدادنا الكنيسة، وهذه الكيلة التي كيل بها الذهب للأقباط، فإذا بهم يأخذوا الحجة والكيلة إلى المحكمة فتصدر لهم حكماً بملكيتهم للمعبد، ولأفراد الذين يعزفوا الأغاني يتشاجروا مع الأقباط يريدون أخذ الأجر والأقباط يسبونهم ويلعنون وجودهم، واليهود يغتنموا الفرصة فيحولوهم لحسابهم فيدق الطبول ويعزف المزمار من باب المحكمة إلى المعبد.