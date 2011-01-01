تداولت بعض الصحف والمواقع الأمريكية بعض الأخبار التي تفيد بوقوع الممثل الأميركي براد بيت في غرام امرأة جديدة على ما يبدو، هي مهندسة معمارية تعمل أستاذة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تدعى نيري أوكسمان، بحسب "العربية".

وفي الوقت نفسه لا يزال براد بيت (54 عامًا) يعمل مع زوجته السابقة إنجلينا جولي على تسوية أمور طلاقهما، في الوقت الذي تقول الشائعات بأن كلا منهما قد شرع في مواعدات جديدة.

وبحسب موقع pagesix الأمريكي، فقد بدأ براد الآن في التسامر مع نيري أوكسمان بعد اجتماعه بها من خلال مشروع معماري في الجامعة التي يشارك فيها الممثل، ونقلت تقارير أن براد على ما يبدو مفتون بهذه المرأة.

وفي حين لم يذكر بعد أن هذه العلاقة قد وصلت إلى الدرجة الرومانسية، فيبدو أن ثمة اهتمامًا كبيرًا من جانب براد بيت بالمهندسة المعمارية.

ولقد تردد أن براد كان "يتواعد بهدوء" مع أوكسمان لعدة أشهر، بما في ذلك ادعاءات أنه كان قد اجتمع "سريًا" مع زوجته السابقة جينيفر أنيستون.

وتشير المعلومات حول أوكسمان أنها من مواليد حيفا عام 1976 وقد درست بالجامعة العبرية بالقدس، وهي إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية.

وتزوجت في عام 2011 من الملحن الأرجنتيني أوسفالدو جوليجوف قبل طلاقهما، وتهتم أوكسمان بمواضيع وأبحاث تتعلق بالتفاعل بين التكنولوجيا والتصنيع الرقمي والعالم البيولوجي والعمارة.