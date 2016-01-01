ترامب ينفي علمه بدفع أموال لممثلة إباحية مقابل صمتها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه لم يكن لديه أي علم بأمر الأموال التي دفعها محاميه لنجمة أفلام إباحية مقابل التزامها عدم الحديث عن علاقة جنسية تزعم أنها أقامتها مع رجل الأعمال الثري.

وردا على سؤال عما اذا كان علم بأمر هذا المبلغ او بمصدره قال ترامب "كلا".

وكان مايكل كوهين محامي ترامب أقرّ بأنه أبرم قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016 اتفاقا مع الممثلة ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دفع لها بموجبه 130 ألف دولار من جيبه الخاص مقابل التزامها عدم الحديث عن علاقة تزعم أنها جمعتها بموكله، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يُطلع موكله على هذا الاتفاق.

وبهذا التصريح الذي أدلى به للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية يكون ترامب قد خرج عن صمته بشأن هذه القضية التي خرجت إلى العلن قبل شهرين.

وردا على سؤال عن السبب الذي جعل محاميه يدفع هذا المبلغ للممثلة الاباحية أجاب ترامب "يجب طرح السؤال على مايكل كوهين. مايكل هو محاميّ. يجب طرح السؤال على مايكل".

ويأتي تصريح ترامب غداة إعلان محامي الممثلة الإباحية أنه يرغب في استدعاء الرئيس الأميركي للإدلاء بإفادته بشأن اتفاق السرية الذي وقعته دانيالز مع محاميه.

وقدم المحامي مايكل افيناتي طلبا الثلاثاء لمحكمة لوس انجليس التي تنظر في القضية التي رفعتها دانيالز للسعي إلى إلغاء الاتفاق.

ويطلب المحامي من المحكمة استدعاء ترامب ومحاميه الشخصي مايكل كوهين لتقديم إفادات لمدة ساعتين أمام المحكمة.

وكانت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وقعت اتفاقية سرية قبل أيام من انتخابات الرئاسة 2016 مقابل 130 ألف دولار.

ألا أن محاميها يقول إن الاتفاق لاغ لأن ترامب لم يوقع عليه، بينما يقول كوهين إنه دفع المبلغ لدانيالز بنفسه.

وكانت دانيالز روت في مقابلة مع الصحافي اندرسون كوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس"، قالت إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب مرة واحدة فقط في يوليو 2006 ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف، عام وعلى ولادة ابنه بارون سوى أربعة اشهر.