العبرة في الوقت.. "السوشيال ميديا" بريئة من اكتئاب روادها

خلصت دراسة نرويجية حديثة، إلى أن السر الحقيقي وراء السعادة يكمن في استخدام الإنترنت يوميا وبشكل منتظم.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها مركز الابتكار التكنولوجي في جامعة أوسلو النرويجية أن بقاء المستخدم "أونلاين" يوفر وقته ويجعله متصلاً بأصدقائه بشكل أسرع ويزوده بثروة معلوماتية ضخمة، تساعده في اتخاذ أفضل القرارات، حسبما ورد في صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وأكدت الدراسة، أن الإنترنت ليس له تأثير سلبي على الأشخاص صحيا ونفسيا، مؤكدة على أن العبرة ليست في الوقت الذي يقضيه الشخص على الإنترنت، بل فيما يفعله عندما يكون متصلاً، وهو ما له التأثير الأكبر على السعادة.

وشملت الدراسة 100 ألف أوروبي، وبينت النتائج غياب الفرق في السعادة بين هؤلاء في مرحلة البلوغ المبكرة وأولئك الذين يستخدمون الإنترنت بانتظام أو نادرا.

ووجدت الدراسة، أنه وبغض النظر عن العمر، فإن الذين يستخدمون الإنترنت يكونون سعداء فترة أطول.