درسة حديثة توضح العلاقة بين بنية الدماغ والنجاح المالي

وجد علماء من جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص الذي يقحمون أنفسهم في المخاطر المالية ويتعاملون معها بهدوء، لديهم سمات فسيولوجية في بنية الدماغ، وفقاً "لسبوتنك".

وشارك في الدراسة 108 شخص عرض عليهم ألعاب مختلفة، تتعلق بالتمويل واتخاذ القرارات والتعرض للمواقف العصبية، وراقب العلماء فيها تفاعلات الدماغ لدى المشاركين بمعدات خاصة، أثناء الإجابة على الأسئلة.

وتبين للباحثين أن الأشخاص الأكثر تقبلا للمخاطر يتميزون بالعلاقات الوظيفية الأفضل بين اللوزة المخية وقشرة الفص الجبهي، كما لاحظوا أن هؤلاء الأشخاص يملكون كمية أكبر من المادة الرمادية.