بالفيديو| عمرو مصطفى يستعيد الذكريات بـ"كراكيب"

عمرو مصطفى
استعاد الفنان عمرو مصطفى ذكريات الثمانيان والتسعينات، من خلال فيديو كليب أغنية جديدة تحمل اسم "كراكيب"، من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان عمرو مصطفى، وإخراج الكليب لهشام منصور، وتوزيع أمين نبيل.
كلمات الأغنية تتحدث عن ألعاب الطفولة في الماضي، قبل جيل التكنولوجيا، إلى جانب أعمال الزمن الجميل في فترة الثمانينات، من "بابا عبده، وعائلة ونيس"، إلى جانب أغنيات عامر منيب وحميد الشاعري ومحمد فؤاد.
وقال عمرو الذى احتفل بصدور الأغنية لأول مرة فى برنامج "الراديو بيضحك" على الراديو 9090، مساء اليوم، إن الأغنية انتهى من تسجيلها منذ 3 سنوات، مضيفا: "شلتها على جنب وقلت هانزلها فى الوقت المناسب، وهى بتمس جيل التمانينيات والتسعينيات".
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