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3 أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة.. بينها الكولا

منذ 17 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

يموت يوميا عدد كبير بسبب الأزمات القلبية حول العالم، ففي المملكة المتحدة وحدها يموت نحو 180 شخصا يوميا.

وفقا لموقع "إكسبريس" البريطاني، يؤثر نمط الحياة ونوع الأطعمة التي نتناولها بشدة في زيادة فرص الإصابة بالأمراض القلبية، نستعرض في هذا التقرير بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب الأزمات القلبية.

اللحوم المعالجة

تحتوى اللحوم المعالجة، مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق ولحم الخنزير والسلامي، فضلا عن شرائح لحم الفراخ، ولحم الرومي، على النتراتات والكثير من الأملاح، التي تجعل منها ذات تأثير سيء على صحة القلب.  

وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن اللحوم الحمراء لها تأثير على صحة القلب مقارنة باللحوم المعالجة لذلك توصي جامعة "هارفارد هيلث ببلشن" بتجنب اللحوم المعالجة بالكامل في النظام الغذائي.   

الحبوب والكربوهيدرات المكررة

تشمل الحبوب والكربوهيدرات المكررة خبز القمح ومنتجات الحبوب المصممة لوجبات الإفطار. وتكمن المشكلة عند طحن الحبوب الكاملة حيث يجري إزالة الألياف الغذائية والمعادن. ومع ذلك تعتبر النشويات البيضاء مثل البطاطس وحبوب الأرز الكاملة تعد خيارا صحيا بديلا.

المشروبات الغازية

للمشروبات الغازية نفس تأثير الحبوب الكاملة على القلب بحسب جامعة هارفرد. وتعتبر المشروبات الغازية أسوأ شيء حيث أن متناولها لا يشعر بالشبع لذلك قد يتناول زجاجة من الكولا، التي تحتوي ما يعادل 9 معالق من السكر، دون تفكير. ويؤدي تناول المشروبات الغازية بانتظام إلى زيادة الوزن، الأمر الذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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