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بالصور | اصطياد سمكة بأسنان "آدمية" في إندونيسيا

منذ 48 دقيقة
اصطياد سمكة بأسنان "آدمية" في إندونيسيا

اصطياد سمكة بأسنان "آدمية" في إندونيسيا

كتب: رامي الجزيري

عثر سكان إحدى القرى الإندونيسية على سمكة فريدة من نوعها بأسنان تماثل أسنان البشر، ما اصابهم بالدهشة والحيرة.

والسمكة أهداها معلم في مدرسة "كيميندوريس" في بابوا الغربية، لأحد تلاميذه الفقراء بعد اصطيادها، والذي عاد بها إلى بيته، لتكتشف والدته أسنان السمكة المشابهة للأسنان الآمية، قبل أن ينتشر خبر السمكة العجيبة في القرية، ويصورها بعض السكان قبل نشر الفيديو وفقًا لما نقله "موقع 24" عن صحيفة ميرور البريطانية.

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