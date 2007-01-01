بيع لوحة رسمها هتلر بـ74 ألف دولار

أعلن دار مزادات في ألمانيا، الخميس، أن لوحة زيتية من المعتقد أن أدولف هتلر رسمها لإحدى حبيباته ستعرض للبيع في مزاد الأسبوع المقبل.

اللوحة بطول 63 سنتيمترًا وعرض 48 سنتيمترًا وعليها توقيع هتلر عام 1916، وستعرض بسعر يبدأ من 60 ألف يورو "74 ألف دولار".

وتصور اللوحة "شارلوت لوبجوا" وهي امرأة فرنسية قابلها هتلر عندما خدم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى، بحسب ما قال فيرنر ميزر الذي توفي عام 2007 وكان أحد المهتمين بدراسة شخصية هتلر والكتابة عنه.

وقالت دار مزادات فايدلر، في بيان، إن العمل الذي يحمل اسم "صورة فتاة" كان اشتراه رجال صناعة بلجيكيون حوالي عام 1967، مضيفة أن بحوزتها وثائق تثبت عرض هذه اللوحة في معارض للفنون في اليابان.

وكان هتلر يكسب رزقه من الرسم خلال العشرينيات قبل أن يتولى السلطة ويقود ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.