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"وظيفة الأحلام"... "نتفليكس" تبحث عن "مشاهدين" للعمل لديها

منذ 57 دقيقة
نتفليكس

نتفليكس

كتب: الوطن

تبحث شركة "نتفليكس"، وهي شركة ترفيهية أمريكية، عن موظفين للعمل في مشاهدة وتقييم الأعمال الفنية التي تنتجها الشبكة.

وبحسب موقع "9gag" التقني، تصف الشركة الموظف المطلوب باسم "محلل تحريري"، ويتضمن عمله البحث والمشاهدة  وإعداد تقارير عن تقييم الأعمال وكتابة تحليلات للأفلام والمحتويات التلفزيونية الأخرى.

وكانت عدة تقارير أخرى قد كشفت أن الشبكة تبحث عن شخص له شغف بمشاهدة الأفلام والأعمال التلفزيونية وأن يكون شخصا يهتم بالتفاصيل الدقيقة.

تتضمن مهام الوظيفة أيضا أن يكون المتقدم مستعدا لتلخيص تجربته مع مشاهدة هذه الأعمال.

وبحسب الموقع، تعد وظيفة مثالية لأي شخص يبحث عن قضاء وقته أمام الشاشة، ويمكن التقدم للوظيفة من موقع وظائف الشركة.

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