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سائح يلقي بنفسه في "بركة تماسيح": نجا بأعجوبة

منذ 43 دقيقة
سائح يلقي بنفسه في بركة تماسيح وينجوا بأعجوبة رغم التهام ذراعه

سائح يلقي بنفسه في بركة تماسيح وينجوا بأعجوبة رغم التهام ذراعه

كتب: صفية النجار

تحت تأثير الكحول، ألقى كولين ميلر، البالغ من العمر 21 عاما، نفسه في بركة تماسيح في أثناء حضوره حفل زفاف في لوساكا في زامبيا في منطقة شلالات فيكتوريا.

وكان السائح المتهور ألقى بنفسه وسط الوحوش البرمائية فقطع ذراعه وأصيب في الرأس بعد القفز في البركة المرعبة، قبل أيام من الزفاف، حيث هاجمته ثلاثة تماسيح من نهر النيل، وتمكن عامل ورجل آخر من سحبه إلى بر الأمان.

وأفاد موقع "روتانا" أن الواقعة حدثت عندما وصلت المجموعة من الشباب إلى مصنع للجعة يقع بجوار بركة صناعية لإحدى الشركات المتخصصة لمشاهدة التماسيح يزورها السياح، وعلى الرغم من التحذيرات؛ صعد "ميلر" وقفز من النافذة إلى مزرعة التماسيح في النيل.

ولحسن الحظ فإن التماسيح تركت "ميلر" قبل أن أن تأكل رأسه، مما سمح لرجلين بسحبه من البركة الدامية، من أجل القتال على أكل ذراعه المفقودة، ليتم نقله إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته، فيما أوضحت المصادر أن حالته مستقرة.

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