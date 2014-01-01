"عضلات الفخذ".. الشبح الذي يخيف محمد صلاح دائما

خرج الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، من الدقيقة 52 في عمر مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صلاح الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه شعر بإصابة بسيطة في الفخذ، ليذهب بعدها إلى الجهاز الطبي من أجل القيام بالاسعافات الأولية اللازمة له، وكان يسعى للنزول إلى أرضية الميدان بعد علاجه، لكن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أخبره بضرورة عدم التحامل على نفسه ومن ثم استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

إصابات صلاح في الفخذ مكررة منذ أن كان لاعبًا في فريق فيورونتينا الإيطالي، وباتت بمثابة شبح يخيف الفرعون المصري، حيث أصيب بها للمرة الأولى منذ احترافه في الملاعب الأوروبية، خلال موسم 2014-2015، وغاب في ذلك الوقت لمدة 6 أيام فقط وفقد مباراة واحدة.

وعادت إليه هذه الإصابة مرة أخرى مع انتقاله إلى ليفربول، مطلع الموسم الجاري، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي تعكر فيها عضلات الفخذ من صفو محمد صلاح.

المرة الأولى كانت في 13 ديسمبر 2017، في مباراة ليفربول أمام إيفرتون، حيث استبدل في الدقيقة 67 من عمر المباراة، عقب اضطرابات طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية، فضل حينها مدربه يورجن كلوب، عدم المخاطرة به وإخراجه من المباراة، حتى يلحق بالمباراة التي بعدها.

وقال كلوب بعد المباراة: "استبدلت صلاح لأنه يعاني من مشكلة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية، قال الجميع ‭)‬كيف يمكنه أن يخرجه من الملعب؟)، كاد أن يتعرض للإصابة، نحمد الله أنه ليس مصابًا في هذه اللحظة".

أما المرة الثانية، كانت مع بداية عام 2018، حيث عادت له تلك الإصابة وغاب على إثرها عن مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وإيفرتون بمسابقة كأس الاتحاد.