آخر الأخبار

3 خدع سرية لكتابة الرسائل عبر "واتساب"

3 خدع سرية لكتابة الرسائل عبر "واتساب"

ساعة "آبل" الذكية تحل لغز قتل سيدة لحماتها

ساعة "آبل" الذكية تحل لغز قتل سيدة لحماتها

قبل شم النسيم.. كيف تتجنب شراء فسيخ فاسد؟

قبل شم النسيم.. كيف تتجنب شراء فسيخ فاسد؟

"3 كاميرات في الخلف ومعالج ثماني النواة".. نوكيا تطرح أحدث هواتفها

"3 كاميرات في الخلف ومعالج ثماني النواة".. نوكيا تطرح أحدث هواتفها

بالفيديو | فيل هائج يسحق رجلا تحت أقدامه حتى الموت

أمس PM 10:55
فيل هائج يسحق رجلاً تحت أقدامه حتى الموت

فيل هائج يسحق رجلاً تحت أقدامه حتى الموت

كتب: رامي الجزيري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لخظات مرعبة لفيل غاضب يسحق رجل تحت أقدامه داخل أحد المعابد في مدينة "كيرالا" الهندية.

وأظهرت لقطات الفيديو الفيل وهو خارج عن نطاق السيطرة وبدأ في مهاجمة الموجودين في المعبد، وحاول حشد من الأشخاص تهدئته قبل أن يدوس بأقدامه رجلاً فشل في الهروب من أمامه.

وظهر عدد من الأشخاص وهم يفرون من المكان، في حين بدأ آخرون بالصراخ على الحيوان وهو يقذف الرجل على الأرض ويسحقه تحت قدميه.

ولم يعرف سبب هيجان الفيل، أو سبب وجوده في المعبد.

يذكر أنه قبل أيام قليلة أصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً بعدما تسبب فيل آخر بفوضى عارمة داخل أحد المعابد. وقال متحدث باسم الشرطة بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بينما تم السيطرة على الفيل بعد الحادث بوقت قصير، وفقًا لما نقله "موقع 24" عن صحيفة ميرور البريطانية.

أخبار متعلقة

بالفيديو| "لقطات مرعبة".. فيل يهاجم سائحين بريطانيين

بالفيديو| "لقطات مرعبة".. فيل يهاجم سائحين بريطانيين

بالفيديو| تعذيب أنثى فيل حتى الموت في الهند

بالفيديو| تعذيب أنثى فيل حتى الموت في الهند

بالفيديو| فيل "يدخن" في الغابة

بالفيديو| فيل "يدخن" في الغابة

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

في أثناء التحقيق معها.. ضابط إسرائيلي يتحرش بعهد التميمي

في أثناء التحقيق معها.. ضابط إسرائيلي يتحرش بعهد التميمي

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن محامية الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، غابي لسكي، قدمت شكوى إلى المستشار القضائي لدى الحكومة الإسرائيلية بعد تعرض موكلتها إلى الت

بعد انتحار نجل "الفخراني".. "الحوت الأزرق" لعبة تحصد أرواح مستخدميها

بعد انتحار نجل "الفخراني".. "الحوت الأزرق" لعبة تحصد أرواح مستخدميها

"مرحبا، هل أنت مستعد للعب؟ ليس هناك ضغط، وإذا أردت الانسحاب قبل أن نصل إلى التحدي الأول فعليك أن تخبرني فقط"

أهم 7 أعمال للراحل أحمد خالد توفيق "حاكم يوتوبيا"

أهم 7 أعمال للراحل أحمد خالد توفيق "حاكم يوتوبيا"

أثرى مريديه برواياته وأسلوبه الممتاز، كما عشق الكثيرون روعة خياله، بعضهم من تأثر بالرعب والبعض الآخر عاش في المساحات الشاسعة التي أخذهم إليها من أدغال إفريقيا إ

بالصور| "دنيا الألعاب".. أول عروض مسرح السعودية بقيادة أشرف عبد الباقي

بالصور| "دنيا الألعاب".. أول عروض مسرح السعودية بقيادة أشرف عبد الباقي

تنطلق أولى عروض "مسرح السعودية" بعنوان "دنيا الألعاب" و"ممنوع دخول الستات" يوم 5 إبريل الجاري على خشبة مسرح الشربتلي بمقر النادي الأدبي الثقافي بمدينة جدة.

ما هو طب المناطق الحارة الذي تخصص فيه الراحل أحمد خالد توفيق؟

ما هو طب المناطق الحارة الذي تخصص فيه الراحل أحمد خالد توفيق؟

سبب رحيل الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق عن عالمنا صدمة كبيرة لمحبيه ومريديه، فالكاتب الذي رحل عن عمر يناهز 55 عاما كان طبيبا قبل أن يكون أديبا، تخصص في مجال طب