بالفيديو | فيل هائج يسحق رجلا تحت أقدامه حتى الموت

فيل هائج يسحق رجلاً تحت أقدامه حتى الموت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لخظات مرعبة لفيل غاضب يسحق رجل تحت أقدامه داخل أحد المعابد في مدينة "كيرالا" الهندية.
وأظهرت لقطات الفيديو الفيل وهو خارج عن نطاق السيطرة وبدأ في مهاجمة الموجودين في المعبد، وحاول حشد من الأشخاص تهدئته قبل أن يدوس بأقدامه رجلاً فشل في الهروب من أمامه.
وظهر عدد من الأشخاص وهم يفرون من المكان، في حين بدأ آخرون بالصراخ على الحيوان وهو يقذف الرجل على الأرض ويسحقه تحت قدميه.
ولم يعرف سبب هيجان الفيل، أو سبب وجوده في المعبد.
يذكر أنه قبل أيام قليلة أصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً بعدما تسبب فيل آخر بفوضى عارمة داخل أحد المعابد. وقال متحدث باسم الشرطة بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بينما تم السيطرة على الفيل بعد الحادث بوقت قصير، وفقًا لما نقله "موقع 24" عن صحيفة ميرور البريطانية.
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