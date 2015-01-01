عقوبات التحرش الجنسي حول العالم.. بينها "إخصاء كيميائي"

باتت ظاهرة التحرش الجنسي بمثابة كابوسًا يهدد مجتمعات مختلفة حول العالم، ما دفع السلطات في هذه البلدان إلى وضع قوانين صارمة للحد من هذا الفعل المشين.

اختلفت القوانين بين دول العالم فمنها ما كان قاسي وغريب ومتوازي، وترصد "الوطن" في هذا التقرير أقسى قوانين التحرش في بعض دول العالم:

الولايات المتحدة الأمريكية:

في أمريكا يكون عقاب المتحرش قد يصل للسحن مدى الحياة، بل ويكون في انتظاره أيضًا غرامة مالية كبيرة تتعدى ربع مليون دولار أمريكي، وهذا منعا من محاولة أي شخص في التفكير في هذا الفعل.

التشيك:

من أسوأ العقوبات التي تراها في عقوبة التحرش هي في جمهورية التشيك، فقد وصل الحكم على المتحرش إذا ثبت عليه الجريمة هو حرمانه من ذكورته وعضوه الذكري مدى الحياة، وذلك من خلال إجراء اخصاء جراحي أو كيميائي، ما دفع الكثير من الدول أن تقوم بالعمل بهذا القانون أيضا مثل كوريا الجنوبية وروسيا.

إندونيسيا:

في عام 2015، وقع رئيس إندونيسيا مرسومًا يجيز اللجوء إلى عمليات إخصاء كيماوية؛ لمعاقبة من يعتدون جنسيًا على الأطفال.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي هزت البلاد.

فرنسا:

في فرنسا، هناك قانون جديد يتعلق بالتحرش الجنسي يتضمن فرض عقوبات أشد على المدانين به، ويرفع النص الجديد عقوبات التحرش إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو.

إيطاليا وسويسرا:

زاد العقاب بالسجن في البلدين بشكل قد يضمن تقليل التحرش الجنسي إلى حد ما، فقد تشاركت ايطاليا وسويسرا في قانون عقوبة المتحرش الجنسي لمدة سجن عشر سنوات، وهذا من أجل الحد من ظاهرة التحرش الجنسي السيئة .