علماء يحذرون: مجرة درب التبانة تتضخم 500 متر كل ثانية

صورة أرشيفية
أجرى علماء دراسات أظهرت أن مجرة درب التبانة تتضخم 500 متر في كل ثانية، وهذا التضخم ناتج عن تشكيل نجوم جديدة.
أجريت الدراسة من قبل علماء الفلك من معهد الكناري بمساعدة زملاء من الجامعات الرائدة الأخرى في العالم.
وتم الحصول على النتائج من قبل التلسكوب البصري "SDSS" وبعثة "GALEX" و"Spitzer".
ودرس الخبراء الحركة العامودية للنجوم وحسبوا كمية الوقت اللازم لتغير مكان النجم، وشملت الدراسة عينات من كوكبة "الهلبة" و"التنين"، وفق صحيفة "Science daily".
واتضح أن نظائر مجرة درب التبانة تتضخم في المتوسط بمعدل 500 متر في الثانية الواحدة.
وهذه مؤشرات صغيرة، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى العلماء فرصة للسفر إلى المستقبل والنظر إلى المجرة بعد 3 مليارات سنة، فإنهم سيجدون أنها تضخمت بنسبة 5% فقط.
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن محامية الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، غابي لسكي، قدمت شكوى إلى المستشار القضائي لدى الحكومة الإسرائيلية بعد تعرض موكلتها إلى الت
"مرحبا، هل أنت مستعد للعب؟ ليس هناك ضغط، وإذا أردت الانسحاب قبل أن نصل إلى التحدي الأول فعليك أن تخبرني فقط"
نعى الكاتب الدكتور نبيل فاروق، الروائي والطبيب أحمد خالد توفيق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 56 عاما، معلقا "قدر الله وما شاء فعل"...
هو طبيب عجوز، أعزب، في السبعينيات من عمره، قابل العديد من المسوخ والشياطين في حياته لكنه ظل على قيد الحياة، ما حوله لشخصية من "ما وراء الطبيعة"، وهو طبيب شاب
أثرى مريديه برواياته وأسلوبه الممتاز، كما عشق الكثيرون روعة خياله، بعضهم من تأثر بالرعب والبعض الآخر عاش في المساحات الشاسعة التي أخذهم إليها من أدغال إفريقيا إ
تعليقات الفيسبوك