علماء يحذرون: مجرة درب التبانة تتضخم 500 متر كل ثانية

أجرى علماء دراسات أظهرت أن مجرة درب التبانة تتضخم 500 متر في كل ثانية، وهذا التضخم ناتج عن تشكيل نجوم جديدة.

أجريت الدراسة من قبل علماء الفلك من معهد الكناري بمساعدة زملاء من الجامعات الرائدة الأخرى في العالم.

وتم الحصول على النتائج من قبل التلسكوب البصري "SDSS" وبعثة "GALEX" و"Spitzer".

ودرس الخبراء الحركة العامودية للنجوم وحسبوا كمية الوقت اللازم لتغير مكان النجم، وشملت الدراسة عينات من كوكبة "الهلبة" و"التنين"، وفق صحيفة "Science daily".

واتضح أن نظائر مجرة درب التبانة تتضخم في المتوسط ​​بمعدل 500 متر في الثانية الواحدة.

وهذه مؤشرات صغيرة، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى العلماء فرصة للسفر إلى المستقبل والنظر إلى المجرة بعد 3 مليارات سنة، فإنهم سيجدون أنها تضخمت بنسبة 5% فقط.