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"الأكبر سنا ليسوا الأكثر ذكاءً".. دراسة تثبت خطأ النظرية التقليدية

منذ 54 دقيقة
دراسة: الأكبر سنا ليسوا أكثر خبرة.. "أكبر منك بيوم لا يعرف عنك بسنة"

دراسة: الأكبر سنا ليسوا أكثر خبرة.. "أكبر منك بيوم لا يعرف عنك بسنة"

كتب: رامي الجزيري

عارضت دراسة جديدة المقولة التقليدية التي يؤمن بها أغلب شعوب العالم، "أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة".

وأوضحت الدراسة، والتي نشرت مجلة "Social Psychology" أن التقدم في العمر لا يعني الحكمة على الإطلاق، إذا كان الحديث عن الخبرة في الحياة اليومية والمهارات الاجتماعية.

ووجد الباحثون من جامعة بيل الأمريكية، هذه النتائج، بعد أن قرروا معرفة ما إذا كان الاعتقاد بأن التقدم في العمر يعني قدرة أكثر على اكتساب تجارب في الحياة وعلى اتخاذ قرارات أكثر صوابا من الشباب الأصغر سنا.

وأجرى الباحثون 6 تجارب مختلفة أجريت، بمشاركة 1000 متطوع من الجنسين ومن أعمار مختلفة، لمعرفة كيف "يشعرون ويفكرون ويتصرفون" في مواقف اجتماعية عدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضحت نتائج الاختبار أن تجارب الحياة الغنية لا تعني بالضرورة أن الشخص يعرف أو يفهم أفضل من الذين هم أصغر منه سنا، كما اكتشف العلماء أن كبار السن يفهمون الفروقات الدقيقة في السلوك البشري مثلهم مثل الشباب والمراهقين في كثير من الحالات.

وقال العلماء، إن أهم استنتاج في هذه الدراسة هو أن الناس قادرون على استيعاب التصرفات الاجتماعية، ولديهم المزيد من التعاطف فيما بينهم بغض النظر عن العمر أو الدخل أو وجهات النظر السياسية أو الجنس.

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