بالفيديو| زرافة تمنح سائح قبلة حارة

هو طبيب عجوز، أعزب، في السبعينيات من عمره، قابل العديد من المسوخ والشياطين في حياته لكنه ظل على قيد الحياة، ما حوله لشخصية من "ما وراء الطبيعة"، وهو طبيب شاب