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بالفيديو| زرافة تمنح سائح قبلة حارة

منذ 45 دقيقة
زرافة تقبل سائح

زرافة تقبل سائح

كتب: الوطن

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو طريف لزرافة وهي تعطي قبلة حارة لأحد السياح بمحمية مخصصة للزرافات في "نيروبي".

 وكان السائح إيان ويليامز يقضي رحلة سفاري في نيروبي بدولة كينيا، وقامت زوجته بتوثيق تلك اللحظة الطريفة بكاميرا هاتفها المحمول.

وأعرب العديد من الرواد عبر مواقع التواصل عن اعجابهم الشديد بهذا الفيديو الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات فى وقت قصير.

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