ملياردير يفقد نصف ثروته في شهر

صورة أرشيفية
فقد الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجي أبسلوت" الملياردير التايلاندي، سومفوت أهوناي، نحو نصف ثروته، بسبب تحقيق أسهم شركته للطاقة المتجددة أسوأ انخفاض.
ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج"، خسر أهوناي الذي تملك عائلته 40% من الشركة التي تتخذ من بانكوك مقرا لها، 1.6 مليار دولار من ثروته خلال شهر.
ويعد هذا الانخفاض الأكبر الذي تشهده واحدة من شركات الطاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، والبالغ عددها 456 شركة.
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق إزاء احتمال عدم زيادة الحكومة التايلاندية لمشترياتها من كهرباء الطاقة المتجددة والاكتفاء بالمستويات الحالية.
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