خسارة المال في منتصف العمر يسبب الوفاة

أظهرت دراسة جديدة، أن الخسارة المالية الكبيرة يمكن أن تقصر عمر الإنسان.

ذكرت دراسة أمريكية، أن بعض الأشخاص في منتصف العمر مروا بانتكاسة اقتصادية مفاجئة معرضون للوفاة خلال السنوات المقبلة، أي بشكل مبكر مقارنة بأشخاص لم يتكبدوا مشكلات مماثلة.

وواجه قرابة شخص من بين كل أربعة أشخاص في الدراسة، ما وصفه العلماء "بصدمة الثروة" أو فقدان 75% أو أكثر من صافي القيمة على مدار عامين، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتوصل العلماء بعد درس عقدين من البيانات لأكثر من تسعة آلاف شخص، وحاولوا السيطرة على المخاطر الصحية الأخرى، أن المرور بخسارة مالية كبيرة مرتبط بخطورة أكبر بنسبة 50% للوفاة.

وهذا النوع من الدراسات لا يمكنه إثبات السبب والنتيجة، لكن النتيجة الجديدة تبرز الارتباطات المعروفة بين المال والصحة.

ونشرت هذه الدراسة، أمس، في دورية الجمعية الصحية الأمريكية.