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"آخر تقاليع الزواج".. عروسان يعقدان حفل زفافهما في "سوبر ماركت"

منذ 47 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: منة العشماوي

تفاجأ متسوقون عندما سمعوا عبر مايكروفون متجر "سوبر ماركيت" العبارة التالية "على جميع المتسوقين الانتباه هناك حفل زفاف في الممر 13"، حيث عقد زوجان قرانهما في متجر سوبر ماركت وسط الجزر والبازلاء المعلبة وضيوف حفل زفافهما بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وعقد لاري سبيرينج (69 عاما) وبيكي سميث (61 عاما) قرانهما يوم الأحد الماضي في متجر في "لوير بوريل"، حيث التقيا قبل عشر سنوات، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقالت سميث، إنها كانت تعمل في المتجر عندما جاءها سبيرينج وأعطاها قطعة من الورق تحمل اسمه ورقم هاتفه.

وأضافت العروسة، إنه كان من المناسب أن يتزوجا في الممر الذي التقيا فيه. 

وقال الزوجان إنهما اختارا يوم 1 أبريل، وهو أحد الفصح، لأنه قريب من تاريخين مهمين آخرين: "سبيرينج يحتفل بعيد ميلاده يوم 2 أبريل، وسميث تحتفل بعيد ميلادها في 3 أبريل". 

بينما ذكر القاضي الذي أشرف على المراسم، أنه أول حفل زفاف له في متجر للبقالة.

كما أعرب جورج ثيمونز صاحب المتجر عن سعادته باستضافة الزوجين.

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