امرأة تقتل صديقها مباشرة عبر "فيسبوك"

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ألقت قوات الشرطة القبض على كاساندرا دامبير، بعد أن أطلقت النار على رأس صديقها عبر مقطع مصور باستخدام خاصية "فيسبوك لايف".
ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث في محطة وقود بمدينة هيوستن الأمريكية.
وحقق الفيديو آلاف المشاهدات، حيث يوثق لحظة إطلاق النار على ديفين هولمز صاحب الـ26 عاما، وهو أب لطفلين.
وهربت دامبير وصديق آخر كان برفقتهما من السيارة، تاركين هولمز ينزف على مقعد السيارة.
يذكر أنه تم توجيه الاتهام لكاساندرا دامبير بإطلاق النار على هولمز، والتلاعب بالأدلة كونها حاولت مسح بقايا الأعيرة النارية من يديها.
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