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بالفيديو| "لقطات مرعبة".. فيل يهاجم سائحين بريطانيين

منذ 21 دقيقة
فيل غاضب يهجم على سياح بريطانيين ويدمر سيارتهم

فيل غاضب يهجم على سياح بريطانيين ويدمر سيارتهم

كتب: رامي الجزيري

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة هجوم فيل على سيارة جيب لسائحين بريطانيين في حديقة وطنية في سريلانكا.

وجذب الفيل إلى السيارة رائحة الطعام التي كانت تفوح من داخلها، والتي كان فيها السياح وفي غضون ثوان، أدخل الفيل خرطومه إلى داخل السيارة، ودمرت أنيابه مقاعد السيارة، وهز السيارة، فخاف السياح على حياتهم، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

وقال أحد السياح: "كنا في سيارة جيب مفتوحة نراقب الفيل الصغير عندما شاهدنا وبدأ في السير نحونا".

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