خالد الصفتي
قال الكاتب خالد الصفتي، مؤلف سلسلة "فلاش"، إن الكاتب والراوئي الراحل أحمد خالد توفيق تميز بجودة شخصيته، متابعا: "الذي بيني وبينه ليس صداقة، بل محبة وعلاقة احترام متبادلة، وكنا نذكر بعضنا البعض بالخير".
وأضاف الصفتي لـ"الوطن": "أتذكر موقف للدكتور أحمد لن أنساه في حياتي، حيث كنت أعمل في قطر خلال فترة سابقة وتوفي حمدي مصطفى، رئيس المؤسسة التي كنت أعمل بها، وحين نظم حفل تأبين له اتصل بي وأصر على حضوري لألقي كلمة في حفل التأبين، وأكد أنني من أعمدة المؤسسة وأركانها، رغم تركي لها قبل عدة سنوات".
وتابع: "الدكتور وصفني خلال إحدى كتاباته بأنني الكاتب الذي يحوي قلب طفل، فالراحل له ميزة خاصة وهي الشعور بأنه فيلسوف أكثر من كونه كاتبا، ويصف المشاهد بعبقرية ويختار ألفاظ وتعبيرات رغم أنها سهلة لكن هو الوحيد الذي يستطيع كتابتها، وهو من الأشخاص القليلين الذين لهم منزلة خاصة في قلبي"، موضحا أن حبه ليس متقصرا على القراء فقط بل كل من تعامل معه أحبه لأنه لا يتلون وواضح.
وأوضح مؤلف سلسلة "فلاش"، أن الدكتور أحمد خالد توفيق كان مريضا منذ سنوات طويلة، وحاول أكثر من مرة إقناعه بالإقلاع عن تدخين السجائر، لكنهما لم يتواصلا منذ 3 سنوات.
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