أحمد خالد توفيق فراج، طبيب مصري، أصبح أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب و"الفانتازيا" والخيال العلمي، منذ خرج أول عدد من سلسلة "ما وراء الطبيعة" في 1993، والتي استمرت حتى 2014، برصيد 80 عددا، ثم سلسلة "فانتازيا" عام 1995، و"سافاراي" عام 1996.

"العراب"، ترجم الكثير من الأعمال أهمها "رحلة إلى مركز الأرض" للأديب جون فيرن، و"جزيرة الدكتور مورو" لهربرت جورج ويلز، ورواية "1984" لجورج أورويل، و"الدكتور جيكل والسيد هايد لروبرت" لويس ستيفنسون، و"أليس في بلاد العجائب" لتشارلز لوتويدج دودسون، وغيرهم.

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق في مستشفى الدمرداش بلغني الآن.. أعتذر عن الرد على أي مكالمة هاتفية فأنا لا أستطيع استيعاب الخبر حتى الآن.."، لم تمر دقائق على هذه الكلمات التي أكد بها الدكتور أيمن الجندي، عبر صفحته على "فيس بوك" تبأ الوفاة، حتى أعاد رواد الموقع نشر أقواله ومقتطفات من رواياته، التي حفرت في أذهان الكثيرين، ومنها:

- "أحيانًا يساعدنا الآخرون بأن يكونوا فى حياتنا فحسب".

- "إن المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى الرجال، و لا أوسمهم، و لا أغناهم، بل لأنه هو.. بضعفه و قوته.. و الحب ليس إستعراض قوة لكنه طاقة عطاء دافئة مستمرة.

- "انتهت صداقتنا ليس بمشاجرة أو موقف عنيف، وإنما هي حالة من القرف والملل التدريجي ... ما ينتهي ببطء لا يعود بسرعة .. لا يعود أبدًا ..!" - قصاصات قابلة للحرق.

- لا أريد أن أكون وحيدا .. يحرقنى الإحساس المرير بأن هذه مشكلتى أنا فقط .. أتعذب وحدى .. أجن وحدى .. بينما يعود كل واحد إلى داره مسرورا ، يحمد الله على أنه ليس أنا … أريد آخرين بأى ثمن … !

- "لا أخاف الموت ..أخاف أن أموت قبل أن أحيا".

- "أتركوا لي ما تبقى مني" - قصاصات قابلة للحرق

- "ليتنا أنا وأنت جئنا العالم قبل اختراع التلفزيون والسينما لنعرف هل هذا حب حقًا أم أننا نتقمص ما نراه ؟" - قصاصات قابلة للحرق

- الحل الوحيد للمشاكل النفسية هو: لا تكن عاطلاً… لا تكن وحيداً".

- "عبقرية هي الفتاة التي تجيد التفرقة بين الدلال والميوعة ..! لو قابلتها يا بني فلتتبعها لآخر العالم".

- "فى حياة كل منا أشياء ثمينة جدًا، لكنها تجعل الآخرين يتهموننا بالتفاهة أو الضحالة أو الجنون إذا عرفوا بها، و نتهمهم نحن بالغباء و تبلد المشاعر عندما يبدون سخريتهم".

- "الثقة بالنفس كلام فارغ ..سوف يدهشك كم الأشياء التي لا تعرفها أو لا تجيدها .. المهم أن تثق بقدرتك على أن تكون أفضل ..".

- "وشعرت بأن فى روحى ثقباً .. ثقباً يتسع.. ويمتص كل ذكرياتى و حياتى و أحلامى .. وددت لو كان شخص أعرفه بقربى .. وأحكى له كل شئ.. أقص عليه حكاية الثقب".

- "لا يكفيك أن تنساها .. يجب كذلك أن تنسى أنك نسيتها"

- "فى حياة كل انسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت قبلها"

-"من المفترض أننا أنهينا الدهشة منذ زمن وصار كل شىء قابلاً للتصديق"

- "تعريف التفاؤل؟ .. إذا قال القائد لجنوده إن العملية خطرة وإنه يتوقع أن يموت 99 من مائة منهم. فإن التفاؤل يجعل كل واحد ينظر لرفاقه دامعاً ويقول لنفسه : يحزنني فقد الرفاق !"

- "غريب هو ذلك العالم المتشابك الكامن تحت فروة رأسى .. أبدًا لن أتمكن من فهم ذلك الكائن الذى هو أنا".

- "تمر بالأطوار المعتادة: في البداية أنت لا تعرف.. بعد هذا أنت لا تلاحظ.. ثم تلاحظ فلا تصدق.. ثم تصدق فلا تعرف ما ينبغي عمله.."

- "أقسى شيء في العالم أن تقنع من تحبه بأن يحب الأشياء التي تحبها أنت !"

- "تمر بالأطوار المعتادة: في البداية أنت لا تعرف.. بعد هذا أنت لا تلاحظ.. ثم تلاحظ فلا تصدق.. ثم تصدق فلا تعرف ما ينبغي عمله..".

- "لكل وطن رائحة ليل خاصة".