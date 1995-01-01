أهم 7 أعمال للراحل أحمد خالد توفيق "حاكم يوتوبيا"

أثرى مريديه برواياته وأسلوبه الممتاز، كما عشق الكثيرون روعة خياله، بعضهم من تأثر بالرعب والبعض الآخر عاش في المساحات الشاسعة التي أخذهم إليها من أدغال إفريقيا إلى الساحل الشمالي، فهو "البطل ذو الألف وجه"، وحاكم "يوتوبيا" الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق.

لاقت روايات الدكتور أحمد خالد توفيق ابن مدينة طنطا، مواليد 10 يوينو عام 1962 رواجا كبيرًا بين القراء، واستطاع من خلالها تقديم صور فريدة لأبطال رواياته، بداية من رفعت إسماعيل العجوز العصبي بطل سلسلة "ما وراء الطبيعة"، مرورًا بعبير عبد الرحمن بطلة "فانتازيا" وعلاء عبد العظيم في "سفاري" حتى أصبح عراب الجيل بعد "يوتوبيا".

وتستعرض الوطن أهم 7 اعمال للدكتور أحمد خالد توفيق:

1- سلسلة "ما وراء الطبيعة":

هي سلسلة روايات خيالية محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته بدأ أصدارها عام 1992 وانتهت عام 2014 من قبل المؤسسة العربية الحديثة.

2- سلسلة "فانتازيا":

هي سلسلة روايات بدأ إصدارها في عام 1995 من قبل المؤسسة العربية الحديثة وهي ثاني سلسلة للكاتب احمد خالد توفيق، وتلعب دور البطولة الأساسي بها شخصية "عبير عبد الرحمن" وهي نموذج آخر للبطل الذي يحمل مواصفات ضد البطل وتخوض تجارب عديدة ومختلفة وقوية في عوالم الخيال والفانتازيا، فمرة تكون في عالم كاتب أو أديب معين، أو تخوض مغامرة مع شخصية خيالية أو عالم خيالي تراثي من أساطير الشعوب، أو مع شخصيات أو فترات تاريخية مرت على الأرض.

3- سلسلة "سفاري":

هي سلسلة روايات أدبية بدأ إصدارها في عام 1996 تدور في أجواء طبية وبطلها هو د."علاء عبد العظيم" شاب مصري مثل كل الشباب.. اختار أن يبحث عن ذاته بعيدًا وسط أدغال الكاميرون، في بيئة غريبة وأمراض أغرب وأخطار لا تنتهي في كل دقيقة.

4- موسوعة الظلام:

هي موسوعة من 220 صفحة، أصدرت عام 2006 متخصصة في عالم الرعب تحتوي على شرح وتفصيل لكثير من الأساطير المعروفة والمنتشرة حول العالم كما تشمل مصطلحات غريبة ومشهورة في عالم الرعب والسحر.

5- يوتوبيا:

رواية صدرت عام 2008 وجاءت في المركز الثاني في قائمة أكثر الكتب مبيعاً في دار ميريت، وتدور أحداث الرواية في سنة 2023 حيث تحولت مصر إلي طبقتين، الأولى بالغة الثراء والرفاهية ويعيشون في مدينة "يوتوبيا" المدينة المحاطة بسور ويحرسها جنود المارينز التي تقع في الساحل الشمالي وخارج أسواراها فقر مدقع وعشوائيات ويتقاتلون من أجل الطعام والرواية تحكى قصة شاب غني من "يوتوبيا" يريد أن يتسلى ويقوم بمغامرة لكسر ملل الحياة ورتابتها وهى صيد إنسان فقير من سكان شبرا واللعب به مع أصحابه للحصول على متعة ثم قتله والاحتفاظ بجزء من جسده على سبيل الفخر وهى من الهوايات الجديدة للأغنياء.

6- السنجة:

تدور أحداث الرواية حول مؤلف بعيش في دحديرة الشناوي، وتعتبر الرواية خليط من الفنتازيا والواقعية، صدرت الطبعة الأولى في 25 من أكتوبر لعام 2012.

7- مثل إيكاروس

هي رواية تدور أحداثها في عام 2020 وتمتد إلى المستقبل، ثم تعود إلى الماضي لتجتمع كل الخيوط في حجرة داخل مصحة للعلاج النفسي يمكث فيها رجل قادر على قراءة أحداث الأزمنة، قبل أن يجبر نفسه على الصمت.