ما هو طب المناطق الحارة الذي تخصص فيه الراحل أحمد خالد توفيق؟

سبب رحيل الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق عن عالمنا صدمة كبيرة لمحبيه ومريديه، فالكاتب الذي رحل عن عمر يناهز 55 عاما كان طبيبا قبل أن يكون أديبا، تخصص في مجال طب المناطق الحارة، ذلك التخصص الغامض غير المنتشر، والذي لا يعرفه الكثيرون.

يعتبر طب المناطق الحارة مصطلحا مجهولا لدى الكثيرين، ويتعامل الكثير من المرضى مع متخصصين فيه يوميا دون أن يدركوا اسم التخصص، حيث يعرض الأطباء عادة عن كتابة تخصص طب المناطق الحارة، ويستبدلونها بأسماء أخرى كالحميات والباطنة والكبد، حيث أن الأمراض التي تندرج تحت بند أمراض المناطق الحارة عادة تدخل ضمن هذه التخصصات.

"طب المناطق الحارة كان شديد الأهمية في السابق قبل التطور الطبي الكبير الذي شهدته الدول النامية" حسب الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، الذي أوضح لـ"الوطن" أنه أحد فروع الطب الذي تهتم بالأمراض والأوبئة التي تظهر في المناطق الحارة والاستوائية، حيث تنتشر طفيليات وبكتيريا تتسبب في أمراض كالملاريا والكوليرا والجذام، وبغض أمراض الجهاز الهضمي الذي تتسبب فيه ديدان معينة مثل الـ "إي كولاي"، وكذلك الرمد الطفيلي.

وأكد عبدالدايم، أن الحدود بين طب المناطق الحارة والتخصصات الأخرى، كالكبد والباطنة والحميات غير واضحة أو دقيقة، نظرا لأن بكتيريا وطفيليات الأماكن الحارة والاستوائية تسبب أمراضا تندرج تحت هذه التخصصات، كالإلتهابات الوبائية والحمى بأنواعها وأمراض الجهاز الهضمي، إذ يمكن القول أن هذه التخصصات انطلقت من طب المناطق الحارة.