آخر الأخبار

مؤلف سلسة "فلاش" يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالراحل أحمد خالد توفيق

مؤلف سلسة "فلاش" يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالراحل أحمد خالد توفيق

"أنهينا الدهشة منذ زمن".. جولة في أشهر مقولات أحمد خالد توفيق

"أنهينا الدهشة منذ زمن".. جولة في أشهر مقولات أحمد خالد توفيق

ما الذي تخبره ابتسامتك عن شخصيتك؟

ما الذي تخبره ابتسامتك عن شخصيتك؟

الكاتب عمرو عز عن أحمد خالد توفيق: كنا نستعد لتعريب ألحان غربية

الكاتب عمرو عز عن أحمد خالد توفيق: كنا نستعد لتعريب ألحان غربية

ما هو طب المناطق الحارة الذي تخصص فيه الراحل أحمد خالد توفيق؟

اليوم AM 12:06
الراحل أحمد خالد توفيق

الراحل أحمد خالد توفيق

كتب: عبدالرحمن قناوي

سبب رحيل الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق عن عالمنا صدمة كبيرة لمحبيه ومريديه، فالكاتب الذي رحل عن عمر يناهز 55 عاما كان طبيبا قبل أن يكون أديبا، تخصص في مجال طب المناطق الحارة، ذلك التخصص الغامض غير المنتشر، والذي لا يعرفه الكثيرون.

يعتبر طب المناطق الحارة مصطلحا مجهولا لدى الكثيرين، ويتعامل الكثير من المرضى مع متخصصين فيه يوميا دون أن يدركوا اسم التخصص، حيث يعرض الأطباء عادة عن كتابة تخصص طب المناطق الحارة، ويستبدلونها بأسماء أخرى كالحميات والباطنة والكبد، حيث أن الأمراض التي تندرج تحت بند أمراض المناطق الحارة عادة تدخل ضمن هذه التخصصات.

"طب المناطق الحارة كان شديد الأهمية في السابق قبل التطور الطبي الكبير الذي شهدته الدول النامية" حسب الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، الذي أوضح لـ"الوطن" أنه أحد فروع الطب الذي تهتم بالأمراض والأوبئة التي تظهر في المناطق الحارة والاستوائية، حيث تنتشر طفيليات وبكتيريا تتسبب في أمراض كالملاريا والكوليرا والجذام، وبغض أمراض الجهاز الهضمي الذي تتسبب فيه ديدان معينة مثل الـ "إي كولاي"، وكذلك الرمد الطفيلي.

وأكد عبدالدايم، أن الحدود بين طب المناطق الحارة والتخصصات الأخرى، كالكبد والباطنة والحميات غير واضحة أو دقيقة، نظرا لأن بكتيريا وطفيليات الأماكن الحارة والاستوائية تسبب أمراضا تندرج تحت هذه التخصصات، كالإلتهابات الوبائية والحمى بأنواعها وأمراض الجهاز الهضمي، إذ يمكن القول أن هذه التخصصات انطلقت من طب المناطق الحارة.

أخبار متعلقة
أحمد خالد توفيق يتصدر "تويتر": "حتى تحترق النجوم.. سنتذكرك"

أحمد خالد توفيق يتصدر "تويتر": "حتى تحترق النجوم.. سنتذكرك"

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

احذر.. "فيسبوك" يمتلك صورك ومقاطع الفيديو التي لم تنشرها

احذر.. "فيسبوك" يمتلك صورك ومقاطع الفيديو التي لم تنشرها

يحتفظ "فيسبوك" بمقاطع فيديو مصورة يلتقطها مستخدمون من داخل تطبيقه الخاص على الهاتف المحمول، أو على موقع "الويب"، من داخل حساباتهم، ولم ينشروها، وهذا يعد انتهاكً

بالصور| أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب "ذو الألف وجه"

بالصور| أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب "ذو الألف وجه"

هو طبيب عجوز، أعزب، في السبعينيات من عمره، قابل العديد من المسوخ والشياطين في حياته لكنه ظل على قيد الحياة، ما حوله لشخصية من "ما وراء الطبيعة"، وهو طبيب شاب

لماذا ننجح في حل مشاكل الآخرين ونفشل في حل مشاكلنا؟

لماذا ننجح في حل مشاكل الآخرين ونفشل في حل مشاكلنا؟

هل تسألت يومًا كيف يمكننا جميعا تقديم النصيحة لأصدقائنا للخروج من مشكلة تواجهم بأفضل طريقة، ولكن إذا وجدت نفسك في مشكلة مماثلة بعد فترة لن تكون قادر

نبيل فاروق عن وفاة أحمد توفيق: "اتقسمت نصين".. و"الشروق": خسارة فادحة

نبيل فاروق عن وفاة أحمد توفيق: "اتقسمت نصين".. و"الشروق": خسارة فادحة

نعى الكاتب الدكتور نبيل فاروق، الروائي والطبيب أحمد خالد توفيق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 56 عاما، معلقا "قدر الله وما شاء فعل"...

بالفيديو| مواطنون يأكلون لحوم السلحفاة البحرية: "الكيلو بـ200 جنيه"

بالفيديو| مواطنون يأكلون لحوم السلحفاة البحرية: "الكيلو بـ200 جنيه"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا عن انتشار أكل لحم السلحفاة البحرية