تصدر هاشتاج "أحمد خالد توفيق"، قائمة وقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات قليلة من وفاة الكاتب الروائي، عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة بجامعة طنطا، الذي وافته المنية أثناء إجراء عملية جراحية في مستشفى الدمرداش اليوم.

وانهالت التعليقات من رواد "تويتر"، الذين عبروا عن حزنهم لوفاة الكاتب الكبير، وقدموا التعازي لأسرته، وجاءت التعليقات كالتالي:

_وداعاً أحمد خالد توفيق.. صديق الطفولة".

_"وداعًا أيها الغريب كانت اقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة عسى أن تجد جنتك التى فتشت عنها كثيرًا، وداعًا أيها الغريب كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس لحنًا سمعناه لثوانٍ هناك من الدغل ثم هززنا الرؤوس وقلنا اننا توهمناه وداعا أيها الغريب".

_"رحيل آخر لأحد أعقل عقلاء ذلك العصر".

_"وداعا ياصديق كل قارئ.. فارقتنا ولكن تظل رواياتك هي الرفيق في الدرب".

_"نتذكرك إلي الأبد أيها العراب.. وحتى تحترق النجوم".

_"وداعا أيها الغريب وهات معاك دباديب".

_"أشعر بأنني قد فقدت أحد من أقرب وأنقى رفقائي ليس مجرد كاتب".

_"الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

_"من أشهر كتاب الرعب في مصر #أحمد_خالد_توفيق خبر وفاتك رعبنا".