أحمد خالد توفيق
تصدر هاشتاج "أحمد خالد توفيق"، قائمة وقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات قليلة من وفاة الكاتب الروائي، عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة بجامعة طنطا، الذي وافته المنية أثناء إجراء عملية جراحية في مستشفى الدمرداش اليوم.
وانهالت التعليقات من رواد "تويتر"، الذين عبروا عن حزنهم لوفاة الكاتب الكبير، وقدموا التعازي لأسرته، وجاءت التعليقات كالتالي:
_وداعاً أحمد خالد توفيق.. صديق الطفولة".
_"وداعًا أيها الغريب كانت اقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة عسى أن تجد جنتك التى فتشت عنها كثيرًا، وداعًا أيها الغريب كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس لحنًا سمعناه لثوانٍ هناك من الدغل ثم هززنا الرؤوس وقلنا اننا توهمناه وداعا أيها الغريب".
_"رحيل آخر لأحد أعقل عقلاء ذلك العصر".
_"وداعا ياصديق كل قارئ.. فارقتنا ولكن تظل رواياتك هي الرفيق في الدرب".
_"نتذكرك إلي الأبد أيها العراب.. وحتى تحترق النجوم".
_"وداعا أيها الغريب وهات معاك دباديب".
_"أشعر بأنني قد فقدت أحد من أقرب وأنقى رفقائي ليس مجرد كاتب".
_"الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
_"من أشهر كتاب الرعب في مصر #أحمد_خالد_توفيق خبر وفاتك رعبنا".
يحتفظ "فيسبوك" بمقاطع فيديو مصورة يلتقطها مستخدمون من داخل تطبيقه الخاص على الهاتف المحمول، أو على موقع "الويب"، من داخل حساباتهم، ولم ينشروها، وهذا يعد انتهاكً
هل تسألت يومًا كيف يمكننا جميعا تقديم النصيحة لأصدقائنا للخروج من مشكلة تواجهم بأفضل طريقة، ولكن إذا وجدت نفسك في مشكلة مماثلة بعد فترة لن تكون قادر
هو طبيب عجوز، أعزب، في السبعينيات من عمره، قابل العديد من المسوخ والشياطين في حياته لكنه ظل على قيد الحياة، ما حوله لشخصية من "ما وراء الطبيعة"، وهو طبيب شاب
عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا عن انتشار أكل لحم السلحفاة البحرية
اعتاد الناس فى كل أنحاء العالم على الكذب واصطناعه فى أول أبريل كنوع من أنواع المزحة والدعابة، وهى عادة قديمة جداً لا يعرف أحد بالتحديد تاريخ مولدها لكنها تطورت
تعليقات الفيسبوك