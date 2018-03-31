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بالفيديو| حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول

اليوم AM 01:42
حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول

حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول

كتب: رامي الجزيري

رقص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، احتفالا بفوز الحصان ثاندر سنو، بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.

ورقص بن راشد فرحا أمام منصة التتويج، بعد اختتام السباق الذي يعد السباق الأغنى في العالم حيث تصل مجموع قيمة جوائز السباق إلى 30 مليون دولار، وفقا لموقع "سبوتنيك".

​وغرد ابن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نبارك للإمارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول، فوز مستحق، وتنظيم عالمي مفخرة لنا، ومركز أول لا نتخلى عنه".

​وتابع في تغريدة أخرى: "ليلة عالمية مختلفة عاشتها الإمارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا، وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات، كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة، تستحق دولة بسرعة الإمارات هذا الحدث".

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