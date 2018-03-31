بالفيديو| حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول

حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول
رقص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، احتفالا بفوز الحصان ثاندر سنو، بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.
ورقص بن راشد فرحا أمام منصة التتويج، بعد اختتام السباق الذي يعد السباق الأغنى في العالم حيث تصل مجموع قيمة جوائز السباق إلى 30 مليون دولار، وفقا لموقع "سبوتنيك".
#المجد_لمن_يصنعه الشيخ #محمد_بن_راشد وفرحة #المركز_الاول #كأس_دبي_العالمي_للخيول #DWC18 @HHShkMohd pic.twitter.com/lCQPzJhqnd— Mustafa agha (@mustafa_agha) March 31, 2018
وغرد ابن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نبارك للإمارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول، فوز مستحق، وتنظيم عالمي مفخرة لنا، ومركز أول لا نتخلى عنه".
نبارك للامارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول .. فوز مستحق .. وتنظيم عالمي مفخرة لنا .. ومركز أول لا نتخلى عنه pic.twitter.com/TzoSarsuKc— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 31, 2018
وتابع في تغريدة أخرى: "ليلة عالمية مختلفة عاشتها الإمارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا، وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات، كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة، تستحق دولة بسرعة الإمارات هذا الحدث".
ليلة عالمية مختلفة عاشتها الامارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات .. كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة .. تستحق دولة بسرعة الامارات هذا الحدث pic.twitter.com/HL0qRH9HiP— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 31, 2018
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