"بتمنى أني أموت"، كلمة قالتها الفنانة حورية فرغلي، وعيونها ممتلئة بالدموع، نظرًا لما مرت به من أزمات، مشيرة إلى أنها واجهت العديد من الأزمات في حياتها، وتعليقات بعض من الجماهير المسيء لها والمنتقد لشكلها، بعد إجرائها عدد من عمليات التجميل.

وعقب استضافتها ببرنامج "أنا وأنا"على شاشة "أون إي"، أصبحت حورية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعاطفوا معها، موجهين لها العديد من الرسائل، التي تعبر عن حبهم لها وإشادة بقوة الفنانة وتحملها للمتاعب.

وجاءت رسائل الدعم والدعاء لها من الجمهور عبر "فيس بوك" و"تويتر" كالتالي:

- "أنا دايما بشوفها حلوة قبل وبعد وفي كل وقت وروحها حلوة، وربنا يكرمها يارب بقدر صبرها وتحملها للآلام".

- "يا جماعة اللي بتفتو هي بني آدمة واتوجعت انتي متقدريش تقعدي بمناخيرها دي بدل ما تقولي الحمدلله ولو عندنا كلمة كويسة نقولها إنما معندناش نسكت علشان منقعش في موقفها في يوم ومنلاقيش اللي يقف معانا ليه كدة، أنا مش مصدقة إن في ناس جواها سواد كدة".

- "ربنا يشفيها ويرفع عنها وعنا البلاء المفروض محدش يتريق على حد ولا يشمت فيه في المرض".

- "قلبي بيوجعني كل ما أشوفها أو اسمعها أو اسمع حاجة عنها ربنا يرفع عنها البلاء ويخلفها خير يارب في كل حاجة شكلها صحتها روحها قلبها".

- "يا جماعة ما تسيبوها في حالها بقى بجد حورية جميلة وأي حاجة من اللي حصلت لها دي تهد أي حد مش الـ3 مصايب دول أدعولها وكفاية كلام عنها بقى عشان ممكن هي تكون بتحاول تنسى ولما بتلاقي الناس بتكلم عليها بتفتكر تاني".

- "لعله ابتلاء، الله بيقربها ليه الله يفرج كربها".

- "ربنا يشفيها بجد صعبت عليا جدا، وحسّيت قد إيه الواحد ممكن يبان حاجة وهو من جواه حاجة تانية وإن ساعات إحنا ممكن نكون سبب في ألم حد لأننا مش حاسين بيه ابتلاءات كتير في حياتها".

- "روحها جميلة، ربنا يشفيها ويعافيها يارب".

- "أنا زعلت عليها أوي هو فعلا في حد ممكن يعمل عمل لحد كدة حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيفكر يأذي غيره".

- "ممثلة مبدعة، بطلة فارسة، إنسانه طيبة جدا، جميلة من جوا و برا و من أنظف القلوب اللي تحسها ربنا يوفقك ويحفظك ويديكي الصحة، وتأكدي انه هيعوضك خير ان شاءاللهأ طول زي ما صبرتي ولسه صابرة على الابتلاء، يارب تقومي بالسلامة بعد ماتعملي العملية الأخيرة و ترجعي أحلى من الأول".

- "حقيقي حورية فرغلي وظهورها بشكلها الحالي شجاعة مش طبيعية، كونك تنتقل من الشيء لنقيضه وغصب عنك ولسه قادر على مواجهة العالم فده شيء عظيم جداً، اعرف ناس لو طلعلها حباية في وشها بتقعد في البيت، فما بالك بقى".

يذكر أن حورية فرغلي تحدثت في برنامج ''أنا وأنا'' عن إجرائها العديد من العمليات الجراحيّة لأنفها مؤخّرا، ما تسبب في تغيّر شكله، مبيّنة أنّها لم تكن عمليات تجميل كما يعتقد البعض.

وكشفت الفنانة، أنّ سقوطها من فوق حصان أحدث لها كسرا على مستوى الأنف، فالتجأت إلى أحد الأطباء لتصحيحه لكنه أحدث لها تلفا في التنفّس ما دفعها إلى الذهاب إلى طبيب آخر ففشل بدورها في إصلاح شكله مما أضرّ بحاستي الشم والتذوق، مؤكّدة أنّها أجرت إلى الآن 7 عمليات جراحيّة في الثلاث سنوات الماضية وستجري عمليّة ثامنة قريبا، مضيفة "تخيلوا هناك من قال لي أنت قميئة وبشعة لا تحاولي الظهور مجدّدا على شاشات التلفاز، أصبحت مخيفة".

كما أشارت "حورية"، إلى وفاة خطيبها قبل زواجها بيوم واحد، كما تطرّقت إلى خضوعها إلى عمليّة استئصال الرحم، بعد إصابتها بأورام ليفيّة، لافتة إلى "أن أحد الأشخاص عمل لها عمل بعدم الزواج أو الخلفة وأن تصبح مريضة، وهو ماحدث بالفعل" حد قولها.