بالفيديو| مواطنون يأكلون لحوم السلحفاة البحرية: "الكيلو بـ200 جنيه"

صياد يحمل ترسة محظور صيدها
عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا عن انتشار أكل لحم السلحفاة البحرية، المهددة بالانقراض، والممنوع صيدها طبقًا للقانون.
وقال مواطنون في التقرير، إنهم تناولوا لحم السلحفاة البحرية واشتروه مقابل 200 جنيه للكيلوجرام الواحد، لافتين إلى أن "لحمها يعالج بعض الأمراض".
وأكدت إحدى المهتمات بالسلحفاة البحرية، أنها معرضة للانقراض بسبب تعرضها للصيد الجائر من الصياين، مشيرة إلى أن لحمها مضر بالصحة، نظرًا لاحتوائه على نسبة دهون عالية بعكس ما يتم تداوله.
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