بالفيديو| أخ يشعل النار في منزل شقيقه بسبب "كارت بلايستيشن"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا عن حادث بشع وقع بين شقيقين، حيث أشعل أحدهما النار في شقة شقيقه، بسبب "كارت بلايستيشن".

وبحسب الإبراشي أقدم أخ على إشعال النار في شقة أخيه بسبب خلافهم على "كارت بلايستيشن"، متسببا في خسائر فادحة في الشقة، وأصاب ابن أخيه بحروق كبيرة انتقل على إثرها للمستشفى، ويرقد في العناية المركزة الآن في حالة خطيرة.