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إجراء أول تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس "5G" في السعودية

اليوم AM 12:06
إجراء أول تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس "5G" في السعودية

إجراء أول تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس "5G" في السعودية

كتب: مصطفى الصبري

قلت شركة "زين" السعودية للاتصالات إنها استطاعت إجراء أول تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس "5G" في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة "نوكيا".

وأعلنت الشركة السعودية في بيان، اليوم، إنه جرى خلال التجربة تسجيل سرعات غير مسبوقة، وصلت إلى 1.4 جيجابت في الثانية، للمستخدم الواحد خلال تلك التجربة، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وستطلق السعودية خدمات الجيل الخامس بعد عامين، أي بحلول عام 2020، وهي تعتمد حاليا على خدمات الجيل الرابع "4G".

ومن المتوقع أن الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم سيكون بحلول 2020، حسب بيان سابق لهيئة الاتصالات السعودية.

وتذكر بعض التقارير المتخصصة أن الجيل الخامس سيساهم في تكوين حجم استثماري عالمي يُقدر بـ12.3 تريليون دولار بحلول 2035.

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