نصائح يجب اتباعها في اختيار ملابس النوم

أكد خبراء في الطب أن هناك شروطا يجب مراعاتها لنحظى بنوم صحي وهادئ، فمثلا ينبغي تجنب تناول الأطعمة الثقيلة، والامتناع عن شرب القهوة والشاي قبل النوم، ولكن الخبراء يعتقدون أن هناك عاملاً آخرا يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو الاختيار السليم لملابس النوم.

بحسب علم النوم، الجسم في حاجة إلى درجة حرارة معينة لنتمكن من النوم، وهذا يجعل اختيار الملابس المناسبة أمراً هاماً للغاية، لنستطيع أن نستغرق في نوم عميق، بحسب موقع "24".

وقالت الدكتورة ميورا يونج، من مؤسسة "سليب هيلث" المتخصصة في علم النوم: "يجب علينا أولاً أن نشهد ارتفاعاً في مستويات الميلاتونين لدينا، وهو ما يتناسب مع الانخفاض في درجة حرارة أجسامنا الأساسية".

وتبدأ الأوعية الدموية في اليدين والقدمين والوجه بفقدان الحرارة، عادة مع اقتراب الوقت الذي يجب أن نذهب فيه إلى النوم، وينصح الخبراء، بالنوم في غرفة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 15 و25 درجة مئوية.

وهذا يعني أن ارتداء ملابس ضيقة تتسبب بارتفاع حرارة الجسم، مما يجعل النوم أكثر صعوبة، ويفضل اختيار ملابس النوم المرنة والخفيفة، والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية أو العضوية.