بالفيديو| عريس يتعرّض لأسوأ مقلب في العالم

تعليق العريس عاريا ورميه بالبيض.. تقاليد الزواج في الصين
انتشر على الإنترنت مقطع فيديو، حظى بأكثر من مليوني مشاهدة، يظهر عريسًا يتعرّض للإحراج بشكل علني أمام فندق في مدينة "شيانجيانج" الصينية، في واقعة وصفتها وسائل إعلام بأنها أسوأ مقلب في العالم.
وواضح بالفيديو أن العريس كان يضحك، وهذا بالرغم من تجريده من سرواله، وتقييده بالحبال، ورفعه أمام الجماهير، وبدا سعيدًا جدًا بتسلية الحشد الذي يراقب في ذهول، وفقا لموقع "إرم نيوز".
ولم يكتف أصدقاء العريس بتعليقه عاريًا فقط، وبدأوا برميه بأشياء مثل البيض النيئ في وجهه، ورشّه بمسدسات الماء.
وعادةً ما تحدث مقالب الزفاف المماثلة في اليوم السابق للزفاف أو صباحه، وهو تقليد يرمز إلى النضال الذي يشهده العريس في الحياة الزوجية.
ويُعد عدم السماح للأصدقاء المقربين والعائلة بالقيام بتلك المقالب، في بعض المناطق الصينية، نذير شؤم، ولكن تلك المقالب، التي تشمل في وقت لاحق العروسة ووصيفاتها، غالبًا ما تتجاوز المعقول وتؤدي إلى دعاوى بالتحرش الجنسي.
ورغم أن العادات منتشرة في الصين، إلا أنها نادرًا ما تظهر في المدن الكبرى مثل بكين وشانجهاي.
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