بالفيديو| أرنولد شوارزنجر يدخن سيجار قبل عملية القلب المفتوح

شغل الممثل الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنجر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث ظهر الأربعاء الماضي، قبل يوم واحد من إجرائه عملية قلب مفتوح طارئة يدخن السيجار، ثم قال أمس الجمعة بعد يوم من العملية: "أنا عدت"، وهي عبارته الشهيرة من فيلمه الشهير "ترمينايتر".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو للممثل الأمريكي وهو يدخن السيجار قبل يوم واحد من إجرائه العملية.

وكان أرنولد شوارزنغر (70 عاماً) خضع لعملية القلب المفتوح بشكل طارئ أول من أمس الخميس في مستشفى "سيدرز سيناي" بولاية لوس أنجليس الأمريكية، لاستبدال قسطرة وصمامات في القلب كان وضعها قبل نحو 20 عامًا.

وطمأن المتحدث باسم بطل أفلام الحركة الأمريكي، دانيال كيتشل، في بيان نشره على تويتر، إن شوارزنغر يتعافى، وحالته مستقرة.

واشتهرت شخصية أرنولد شوارزنجر بعبارة "سأعود" في دوره البارز في فيلم "ذا تيرميناتور" عام 1984، والذي يجسد فيه دور مدمر آلي في صورة إنسان قادم من المستقبل البعيد.

وكان من المفترض أن يخضع أرنولد لعملية استبدال صمام قلب فقط، لكن حصلت له مضاعفات مما اضطر الفريق الطبي لإجراء عملية قلب مفتوح له.