اكتشاف جديد: سرعة الأجهزة والإنترنت ستتضاعف عشرات المرات

كشف فيزيائيون من الجامعة العبرية في القدس، عن كيفية تسريع سرعة أجهزة الكمبيوتر الموجودة حاليا وشبكات الألياف البصرية المستخدمة لنقل البيانات.

وعرض العلماء أعمالا ومخططات تنظيم الذاكرة المدمجة في أي مرنان دقيق "MONOS"، حيث يمكن أن تتأخر الذاكرة الكلية التي توحد موارد الحواسيب في المجمع المعدني الذي يتألف من عدة عناصر، بما في ذلك النتريدات وأكاسيد السيليكون والمعادن وجزء صغير من الشحنات الكهربائية التي تسمح بتغيير معلمات تردد الرنين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويرجح الباحثون ان استخدام هذه التقنية في المرحلة الحالية سيؤدي إلى تسريع عمل جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة حاليا، سواء الثابتة أوالمتحركة "المحمولة"، بـ 100 مرة.

وأشار العلماء إلى أن الإدخال الفوري لهذه التكنولوجيا في الإنتاج الصناعي يمكن أن يقرب البشرية من ظهور أجهزة كمبيوتر تيراهيرتز وإنترنت سلكي ولاسكلي فائق السرعة.

ويطمح العلماء في أن يساعد التقدم العلمي في مجال الفوتونات السيليكونية باستخدامها في مجالات الحياة الأخرى عدا المجالات الإلكترونية المعروفة لتجعل حياة الإنسان أسهل وأرخص.