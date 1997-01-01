أولى كلمات شوارزنجر بعد عملية القلب المفتوح

قال متحدث باسم بطل أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنجر، اليوم الجمعة، إن حاكم كاليفورنيا السابق، خضع لجراحة في القلب لتغيير صمام تم استبداله قبل 20 عاما، وإنه قال بعد الإفاقة: "أنا عدت".

وقال المتحدث دانيال كيتشل، في بيان شاركه على "تويتر"، إن الصمام الرئوي الأصلي الذي استبدله شوارزنجر (70 عاما) في عام 1997، تجاوز عمره الافتراضي، وإنه قرر استبداله بالقسطرة، وفقًا لما نقله موقع "سبوتنيك".

وذكر البيان أن شوارزنجر يتعافى، وحالته مستقرة في مستشفى سيدارز — سيناي في مدينة لوس أنجلوس.

وقال كيتشل إن شوارزنيجر (70 عاما) في وعيه، وكانت كلماته الأولى بالفعل "أنا عدت"، وهي الجملة الشهيرة التي رددها في أفلامه "ترمينيتور".

واشتهرت شخصية أرنولد شوارزنيجر بعبارة "سأعود" في دوره البارز في فيلم "ذا تيرميناتور" عام 1984، والذي يجسد فيه دور مدمر آلي في صورة إنسان قادم من المستقبل البعيد.