تعرف على سبب وجود بصمات الأصابع والركبتين عند الإنسان

حير العلماء أشياء كثيرة في جسم الإنسان، فبالرغم من التقدم العلمي الرهيب، ما زال البشر يجهلون الكثير، ولكن يجتهد العلماء للوصول لتفسيرات منطقية لبعض الأشياء.

وفيما يأتي نستعرض تفسيرات علمية عن فائدة وجود بصمات للأصابع، ووأيضًا الركبتين عند الإنسان، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

- بصمات الأصابع:

هناك اعتقاد بأن بصمات الأصابع موجودة لتعزيز قبضتنا، وهذه ليست الضرورة الصحيحة الوحيدة، فهناك احتمال آخر، وهو أنها يمكن أن تمنع الاحتكاك بين الجلد والأسطح.

ويعتقد الباحثون، في جامعة "مانشستر" البريطانية، أن بصمات الأصابع تعمل على إخراج الماء الزائد من أيدينا، لتحسين عمل قبضة اليد ومنع ظهور البثور، وقال عالم الكيمياء الحيوية، رولاند إنيوس: "نادرًا ما نجد بثور في أطرافنا أو أطراف أصابعنا"، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

- الركبتين:

يمكن للإنسان الوقوف على قدمين فقط بسبب الركبتين، ومن بين أكثر من 250 نوعًا من الأنواع الرئيسية التي تشبه تركيب الإنسان بيولوجيًا على الأرض، هناك نوع واحد فقط يمشي على قدمين، وهو الإنسان، والركبتين لديهما القدرة على تثبيت مكاننا، على عكس الشمبانزي مثلاً، الذي يجب أن يمشي على أربع.