سيدة تنفق 19 ألف دولار لزرع كلية لقطها: "أفضل صديق حظيت به"

انفقت امرأة أمريكية مبلغ 19 ألف دولار أي ما يعادل حوالي "350 ألف جنيه مصري" لتحافظ على حياة قطها الذي أصيب بفشل كلوي.

وبرغم من أن الدخل السنوي لـ"بيتسي بويد" والتي تعمل كأستاذة غير متفرغة، لا يتجاوز 46 ألف دولار، إلا أنها لم تتردد بإنفاق مبلغ كبير لإنقاذ حياة قطها عبر إجراء عملية زرع كلية له، والذي كان على وشك الموت بعدما أصيب بفشل كلوي حاد وهو في التاسعة من عمره.

وصرحت بيتسي لمجلة "بيبل": "يحبني قطي ستانلي كما لم يحبني أي إنسان من قبل، أريد أن يبقى برفقتي لأطول فترة ممكنة، إنه أفضل صديق حظيت به في حياتي".

وقررت بيتسي أن تبذل كل ما بوسعها لإنقاذ حياة قطها بعدما علمت من بالتيمور، بأنها قد تفقده بسبب القصور الكلوي الذي أصيب به.

وواجهت بيتسي ضغوط كبيرة من قبل عائلتها وأصدقائها والذين نصحوها بأن لا تنفق أي أموال على قط كبير بالسن مثل ستانلي، وأن عليها أن تدخر المال لطفليها الصغيرين، إلا أنها وزوجها قررا استخدام الأموال التي ادخروها لشراء سيارة لإنقاذ حياة قطهما المفضل.

وأجريت عملية زرع الكلية من قبل فريق من الأطباء البيطريين في مستشفى ريان البيطري، حيث سارت الأمور على ما يرام وعاد القط ستانلي لحالته الطبيعية بعد شهر من الجراحة، وفق ما نقله "موقع 24" عن موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.