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صدمة.. رحيل نجم مسلسل "وتلتقي القلوب" عن عمر 26 سنة

اليوم PM 10:20
كاران بارانجابي

كاران بارانجابي

كتب: الوطن

توفي الممثل الهندي الشاب كاران بارانجابي، المشهور بدوره في مسلسل "ديل ميل جايي"، والمعروف في العالم العربي باسم "وتلتقي القلوب"، عن عمر 26 سنة.

جاءت أنباء وفاة الممثل الشاب المفاجئة بمثابة صدمة شديدة للجماهير، كان كاران في أواخر العشرينات من عمره، وحسب التقارير، مات أثناء نومه، وقد عثرت والدته عليه ميتًا في 25 مارس في مقر إقامته في مومباي.

وقال سهبان عظيم، ممثل مشارك في "ديل ميل جايي"، وفق صحيفة "economictimes": "مات في 25 مارس كان يقيم مع أمه، وسبب الوفاة غير معروف لنا حتى الآن، كل ما نعرفه هو أنه نائم ولم يستيقظ، إنه أمر محزن حقًا، لم نتمكن من الذهاب إلى الجنازة أيضا لأننا عرفنا في وقت متأخر".

 

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