بالفيديو| مسن يحتفل بعيد ميلاده المائة بالقفز من طائرة

قرر مسن أسترالي أن يحتفل بعيد ميلاده المائة بطريقة غير تقليدية، حيث حلق بالطائرة إلى ارتفاع 15 ألف قدم، قبل أن يقفز بالمظلة برفقة حفيده.

المسن الأسترالي شارك في الحرب العالمية الثانية وعرف عنه حبه للمغامرة، حيث سبق له أن سافر في انحاء أستراليا مرتين، وتسلق جبل أولورو بعمر 80 عاماً قبل نحو عقدين من الزمن.

ولكن احتفاله بعيد ميلاده هذه العام كان حدثاً خاصاً، تميز بقفزة مظلية يهابها الكثير من الشباب، بحسب موقع "أي بي سي نيوز" الأسترالية.