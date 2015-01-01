جنان العالم في أسبوع| القبض على 200 ديك.. وفيل يدخن في الغابة

أب يحطم رأس ابنته الرضيعة ويدعي إصابتها في حادث، فيل "يدخن" في الغابة، لص يعيد طفلا وجده في سيارة سرقها، بعد اغتصابه فتاة شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منها، وغيرها من الأحداث التي وقعت على مدار الأسبوع تجعلك تشعر وكأنك في عالم آخر أصابه الجنون.

وإليك جولة سريعة على أهم الأخبار الغريبة خلال الأسبوع الماضي، بعضها طريف وبعضها الآخر صادم تسبب في أزمات، تدرك بعدها أنك لا زالت بمأمن عن جنون هذا العالم.

- أب يحطم رأس ابنته الرضيعة ويدعي إصابتها في حادث: "كنت عاوز ولد"

ضرب أب ابنته الرضيعة، التى لم يتجاوز عمرها 3 أشهر، لأنها كانت متقلبة المزاج للغاية، ولأنه كان يتمنى مولودا ذكر بدلا منها. ما أدى إلى إصابتها بضرر بالغ في الدماغ و12 كسرا في مختلف أنحاء جسدها الصغير الهش. وهو الآن قيد التحقيق، حيث يواجه تهما بمهاجمة وتهديد حياة طفلته.

- بالفيديو فيل "يدخن" في الغابة:

رصد مقطع فيديو فيلا "يدخن" في متنزه ناجاراهول الوطني في الهند، إذ ظهر الحيوان الضخم وهو يضع شيئا في فمه ثم ينفث الدخان، ما أثار حيرة كل من شاهد اللقطات.

وظهر الفيل وهو يلتقط شيئا من الأرض ويضعه في فمه، ثم ينفث قدرا كبيرا من الدخان. ونقلت صحيفة "تلجراف" البريطانية عن العالم الهندي، فارون جوسوامي، قوله إنه من المرجح أن الفيل كان يبتلع "فحم الخشب"، ونفخ الرماد الذي التقطه معه.

- لص يعيد طفلا وجده في سيارة سرقها:

داخل محطة بنزين، وجد لص سيارة ما زال محركها يعمل، فقفز داخلها وفي طريقه للهرب، وجد في المقعد الخلفي رضيعا، فتوقف لأقرب بنزينة وتركه هناك.

كان الطفل مربوطا في المقعد الخلفي نائما عمره 5 أشهر، حين قرر اللص أن يتركه في محطة بنزين أخرى، حيث أظهرت كاميرات المراقبة، اللص المشتبه به وهو يحمل الطفل ويدخل المتجر داخل البنزينة، ويشير إلى العامل أن يتصل بالشرطة.

- قس تسبب في موت طفل جوعا بغرض تخليصه من شيطان

قضت محكمة في الولايات المتحدة بالسجن 99 عاما بحق قسيس بمنطقة "دالاس" الأمريكية بعدما أمر بحجب الطعام عن طفل صغير، لـ"تخليصه من شيطان"، مما أدى إلى موت الطفل جوعا، عام 2015.

- "ممنوع الضحك" في الصين بأمر الحكومة:

حظرت السلطات الصينية على مواطنيها نشر أشرطة الفيديو المضحكة والمحاكاة الساخرة من الأعمال الفنية على القنوات التليفزيونية وفي الإنترنت.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم، أن الصينيين يرون أن أشرطة الفيديو المضحكة "تقوض الأسس الاشتراكية الرئيسة"، وقد تهدد سلطة الرئيس الصيني شي جين بينج.

- معلم يخنق تلميذا في مدرسة بدبي بسبب "دخول الحمام":

في واقعة صادمة، أقدم معلم في إحدى المدارس الخاصة في دبي على خنق تلميذ بعد مشاجرة حول "دخول الحمام".

وأنهت المدرسة المعنية خدمات المعلم، بعد اعتدائه على طالب في الصف السابع، نتج عن ذلك خدوش في وجه الطالب، وإصابته بحالة من الغثيان والاضطراب النفسي، حسب التقرير الطبي لعيادة المدرس، بحسب مأ أوردت صحف محلية. وتم إلغاء إقامة المعلم، وتسفيره خارج الدولة، فيما تابع الطالب المعتدى عليه دراسته بشكل عادي.

- "جراد بحر" يدخن سيجارة بطريقة محترفة:

تداول مستخدو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لجراد بحر يدخن سيجارة، وهو مُعلق بعبوة مشروب غازي.

وأظهر الفيديو جراد البحر، وكأنه مدخن محترف، يرفع السيجارة إلى فمه مرارا، وحقق الفيديو انتشارا واسعا وشاهده أكثر من 6 ملايين شخص على "تويتر".

- طرد حارس مرمى قضى حاجته في الملعب:

تعرض الحارس أرماندو بريسكو للطرد خلال مباراة فريقه ميسينا أمام فريق إيجيا فيرتوس ضمن مباريات الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي، بسبب قضاء حاجته على أرض الملعب، حيث استغل بريسكو توقف المباراة ليتجه صوب لوحات الإعلانات وليقم بقضاء حاجته، حيث لم يره أحد إلا الحكم.

- أب يرمي ابنه المصاب بالتوحد من عمارة ويحرق جثته:

ارتكب أب أردني جريمة مروعة بحق ابنه المصاب بالتوحد، بعدما أقدم على رميه من عمارة مهجورة في منطقة صويلح بالعاصمة عمان، ثم قام بحرقه بعد أن تأكد من وفاته.

- اعتقال 200 ديك في أمريكا:

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أركنساس القبض على 200 ديك، وزجت بالطيور في السجن لمشاركتها بمصارعات الديكة. واحتجزت الديوك، وألقي القبض عليها في مدينة دي كوين، لاستخدامهما كدليل مادي، أمام المحكمة التي ستقرر مصيرها، بحسب "روسيا اليوم".

- أغلى باذنجانة في التاريخ تطيح برجل وتضعه في معركة قانوية لمدة 9 سنوات:

حصل رجل إيطالي على البراءة من تهمة سرقة باذنجان، بعد معركة قانونية استمرت 9 سنوات، كلفت دافعي الضرائب آلاف اليوروهات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان الرجل، الذي كان عمره آنذاك 49 عاما، قد وضع حبة باذنجان في دلوه عندما ألقت الشرطة القبض عليه، حيث كان يحاول الفرار من حقل مملوك لأحد الأشخاص بالقرب من ليتشي، في منطقة بوليا الإيطالية.

وأثناء اقتياده، قال للشرطة إنه حاول سرقتها لأنه كان عاطلاً عن العمل ويائسا، حيث لم يعد يجد شيئا يطعم به طفله.

ومع ذلك، لم تبرئه المحكمة في البداية، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر وأمرته بدفع غرامة قدرها 500 يورو (440 جنيها إسترلينيا)، وتم تخفيض هذه العقوبة في الاستئناف إلى شهرين و120 يورو.