"فيسبوك" يعلن عن خطوات جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

بدأت شركة "فيسبوك"، عملية لتقصي الحقائق حول الصور ومقاطع الفيديو، في خطوة منها للحد من الأخبار الملفقة والكاذبة التي انتشرت في أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

ونالت عاصفة انتقادات حادة من شركة "فيسبوك" منذ أشهر، وهذا بسبب عدة أمور، منها انتشار أخبار كاذبة، واستخدام الشبكة للتأثير على الانتخابات، وتجميع شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية بيانات 50 مليون مستخدم، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وقالت تيسا ليونز، المديرة في "فيسبوك"، للصحفيين، إن "عملية تقصي الحقائق بدأت أمس الأربعاء في فرنسا، بمساعدة وكالة الأنباء الفرنسية، وسيتسع نطاقها سريعا ليشمل المزيد من الدول والشركاء".

ولم توضح ليونز المعايير التي ستستخدمها "فيسبوك" ووكالة الأنباء الفرنسية، لتقييم الصور ومقاطع الفيديو، وأيضا لم تذكر قدر التعديل المسموح به، قبل أن التحكم في المادة واعتبارها مزيفة، وأكدت على أن المشروع يأتي في إطار جهود مكافحة الأخبار الكاذبة بشأن الانتخابات.

واختبر "فيسبوك"، سابقا، طرق أخرى لتقليل انتشار الأخبار الكاذبة، واستخدم الموقع طرفا ثالثا لتقصي الحقائق للتعرف على الأخبار الكاذبة، وأعطاها اهتماما أقل في التداول على صفحات المستخدمين عندما شاركوا وصلات لها.

وفي يناير الماضي، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ، إن "فيسبوك" سيعطي الأولوية للأخبار الموثوق بها، باستخدام مسح لتحديد المصادر التي تنتج نوعية ذات مستوى مرتفع من المعلومات.