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اختفاء طائرة بعد تمكن لصوص من سرقتها ليلا

منذ 57 دقيقة
اللصوص سرقوا طائرة خاصة من نوع "ديناميك WT9"

اللصوص سرقوا طائرة خاصة من نوع "ديناميك WT9"

كتب: وكالات

حوادث سرقة الطائرات تعتبر هي الأكثر ندرة في العالم لصعوبة عملية السرقة، غير أن لصوصا ما زالوا مجهولي الهوية تمكنوا في مدينة جيسن الألمانية من سرقة إحدى الطائرات، بحسب ما نشرته "دويتشه فيلا".

وأفادت الشرطة لموقع صحيفة بيلد الشعبية أن لصوصا سرقوا طائرة خاصة من نوع "ديناميك WT9"، وكانت الطائرة توجد بمرآب خاصة بالطائرات ويرجح المحققون أن اللصوص لم يحلقوا بالطائرة وإنما تمت إزالة أجنحتها وتم ضعها في شاحنة كبيرة جدا.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها، موجهة نداء للناس للإدلاء بمعلومات في حال إذا ما بلغتهم أي معلومات أو شاهدوا ما يفيد التحقيق.

وذكر موقع "يت راديو إف إف إتس" المحلي أن قيمة الطائرة، التي يرجح أنها سرقت مساء الثلاثاء الماضي أو مساء الأربعاء، الماضي، تقدر قيمتها بـ 150 ألف يورو.

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