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الدببة الجائعة تقتحم البيوت في رومانيا

منذ 27 دقيقة
الدببة البنية

الدببة البنية

كتب: أ ش أ

بدأت الدببة البنية في رومانيا تبحث عن الطعام بعد فترة سبات طويلة خلال فصل الشتاء، حتى أن الأكثر جوعا منها ترك الغابات واقتحم منازل المواطنين بحثا عن أي شئ يأكلونه وقد وقعت عدة حالات في الأيام الماضية.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن دبا جائعا اقتحم عدة منازل للعطلات في قرية ليبان ببلدية سوسيني بمقاطعة هارجيتا لأربعة ليال على التوالي.

الطريف أن الدب دخل ثلاثة منازل في ليلة واحدة، وكسر نافذة منزل في ليلة أخرى، ودخل قبو منزل، وهناك وجد زجاجة من براندي الكرز الحامض، ففتحها وشربها وأكل التوت، ثم نام أسفل أول شجرة صنوبر في الغابة.

وأبلغ أصحاب المنازل مجلس البلدية بالتلفيات التي حدثت في أبواب المدخل والأثاث والطعام.

وفي بلدية أخرى اقتحم دب أحد المنازل في الليل واقتنص خنزيا وزنه 150 كيلوجراما.

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