"اتفسح مع زمايلك والعب رياضة".. الاستراحة القصيرة خلال العمل سر النجاح

يعتقد البعض أن الانهماك في العمل ضروري من أجل تحقيق النجاح وكسب ثقة الإدارة والزملاء، إلا أن خبيرة ألمانية تعتقد أن هذه الأمور قد تؤثر سلبا على سير العمل وتنصح باتباع طريقة جديدة من أجل النجاح.

وأكدت الدكتورة زابينة زونينتاج، خبيرة ألمانية من جامعة مانهايم بأهمية تجديد نشاط الموظفين خلال فترات العمل، أنه يتعين على الموظفين تخصيص وقت للابتعاد عن مكاتبهم أو أماكن عملهم بشرط ألا يحدث ذلك في أوقات العطل أو اجازة نهاية الأسبوع فقط بل أيضا في فترات الدوام، بحسب "دويتش فيله".

ونصحت الخبيرة الألمانية بأن يكون النشاط عبارة عن ممارسة رياضة أو هواية أو نزهة مشتركة مع الأصدقاء.

ويعتقد الخبراء أنه من الضروري عمل استراحة قصيرة بين الفينة والأخرى وعدم الانغماس المتواصل في أمور العمل.

وبالنسبة لزونينتاج، فإن أفضل حيلة للابتعاد عن جو العمل هي القيام بأنشطة مسلية أو ممارسة بعض الهوايات.

ونصحت بالابتعاد عن التفكير السلبي بالأمور الوظيفية، كما أكدت على ضرورة الابتعاد عن الزملاء الذين يجلبون الإحباط والإكتاب داخل أجواء العمل.